El Sergas comenzó ayer la vacunación contra el coronavirus de los más de 45.000 mayores de 80 años que residen en el área sanitaria coruñesa. Enfermeros que participan en los equipos de administración del fármaco reconocían ayer que los primeros inmunizados compartían “nervios y alegría” al recibir la vacuna. “La gente estaba deseando como agua de mayo que llegase la vacuna. Vienen algo nerviosos pero a la vez están encantados y nos dan las gracias mil veces”, señalaba ayer la enfermera Carmina Amado, del centro de salud Casa del Mar de A Coruña, que asegura que la respuesta de los ciudadanos a la llegada de la vacuna “es muy buena”. “Todo es alegría”, resume.

Precisamente en este centro de salud recibió la primera dosis de la vacuna María Luisa Lago, una de las primeras en inmunizarse en el área coruñesa. Para esta vecina de A Coruña, la vacuna supone “un alivio enorme, grande”. “Ya tengo una edad y estaba deseando que me llamaran para vacunarme y en cuanto me llamaron me puse contenta no, lo siguiente”, señalaba ayer nada más recibir la inyección. “Estoy encantada”, señalaba tras preguntar si la segunda dosis, que recibirá dentro de 21 días, sería en el mismo ambulatorio.

La vacunación a los mayores de 80 años que no viven en residencias arrancó ayer en toda Galicia. En el caso de A Coruña se hace simultáneamente en 23 centros de salud de todo el área a través de 15 equipos, formados por 32 profesionales de Enfermería. Sanidade cuenta con un grupo de administrativos destinados específicamente a citar a los mayores para que acudan a vacunarse. El listado —se ha comenzado por la letra H de apellido por sorteo— se deriva a los ambulatorios y allí se les recuerda de nuevo la cita el día antes.