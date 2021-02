El viernes arranca la reapertura parcial de bares y restaurantes en Galicia y la Xunta aún prepara “el modelo” para rastrear a los clientes de un local hostelero en caso de brote o de que se detecte que un positivo ha estado en el recinto. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, confirmó ayer en el pleno del Parlamento que su intención es un rastreo en base a un código QR vinculado a la aplicación Passcovid de la Xunta, una app que solo se ha descargado el 3% de la población: poco más de 64.200 gallegos. Comesaña no ofreció más detalles. Hoy habrá una reunión con representantes de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para intentar blindar la seguridad en la hostelería. En todo caso, 200 inspectores de Salud Pública se lanzarán a visitar bares y restaurantes para “asesorar y verificar” que se están cumpliendo las restricciones impuestas por el coronavirus. Hasta el momento, explicó ayer el conselleiro de Sanidade, estaban más centrados en grandes superficies comerciales y plazas de abastos. A partir de ahora pondrán el foco en la hostelería.

El pasado domingo el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ya había avanzado que barajaban un código QR para rastrear a los clientes de la hostelería, y eso que días antes el propio presidente había descartado la idea porque no le parecía operativa en una comunidad tan envejecida como la gallega.

En Castilla-La Mancha, el Gobierno autonómico ha facilitado a los hosteleros una aplicación. Cada empresa deberá registrarse en una web del ejecutivo autonómico y una vez que el cliente acceda a este bar o restaurante deberá escanear el código, de forma que Sanidad reciba los datos de usuarios que han acudido a dicho establecimiento.

Comesaña también avanzó la puesta en marcha de unidades de seguimiento multidisciplinar para los pacientes COVID que meses después siguen enfermos. En Galicia, son más de 7.000. Se les dará “una atención integral” por parte de un equipo compuesto por especialistas en Medicina Interna, Neumología, Atención Primaria y Enfermería. También se creará un comité clínico postCOVID para seguir “los casos más complejos”.

También concretó un plan de 15 millones de euros para “recuperación de la actividad” en los centros sanitarios. El Sergas ha admitido una rebaja de las consultas a pacientes con sospecha de cáncer y el año pasado se desplomaron las citas en centros de salud y hospitales: un millón y medio menos.

Por último, García Comesaña adelantó que el Sergas ya probó “una nueva aplicación para ofrecer videconsultas y acceso a la tarjeta sanitaria virtual”.

Los anuncios del conselleiro de Sanidade no convencieron a la oposición que sigue cuestionando su gestión en la pandemia de coronavirus por “falta” de personal, por “improvisación” en la vacunación” o por dejar “abandonados” a los hosteleros.

Los profesores de Infantil, los primeros en vacunarse

Arranca el proceso con críticas por la “improvisación” y la Xunta pide paciencia ante “los desajustes” y promete corregirlos

La vacunación a los profesores menores de 55 años arrancó ayer con críticas de los sindicatos y la oposición por la “improvisación”. El BNG la tildó de “tómbola”. Dos mil docentes fueron llamados a inmunizarse ayer y hubo quejas por avisos tardíos que dificultaban la “planificación” en los centros o por notificaciones que llegaban después de la supuesta hora de vacunación contra el COVID. En Pontevedra, 200 profesores hubieron de esperar dos horas porque la vacuna que les correspondía no llegaba. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, apeló a la paciencia de la comunidad educativa ante los “desajustes” y “efectos colaterales” que se puedan producir a raíz de la vacunación. Prometió que se van a “ir corrigiendo”. Hoy arrancará la vacunación masiva de este colectivo —hasta ahora fue algo piloto, asegura el Sergas— y el objetivo de la Xunta es que todos los profesores menores de 55 años estén vacunados con la primera dosis del antígeno a finales de marzo. Recibirán las dosis disponibles de la vacuna de AstraZeneca. ¿Cómo será el proceso de vacunación? Se programarán, según la Xunta, las citaciones por orden alfabético y se priorizarán a los maestros de Infantil y Educación Especial, donde los docentes tienen una interacción más estrecha con el alumnado. Después irán los profesores de Primaria y Secundaria, y “para el final” quedarán los de Universidad, explicó el titular de Sanidade, Julio García Comesaña. Los profesores se vacunarán en los hospitales próximos a donde ejercen su función. En paralelo se mantendrá la línea de vacunación para mayores de 80 años en centros de salud, urbanos y cabeceras de comarca con PAC. Tras los docentes, será el turno de los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado. En principio, los llamados a vacunarse son docentes menores de 55 años aunque Sanidade no descarta que se pueda incluir a docentes por encima de ese límite de edad en función de las vacunas que lleguen de otras marcas, fundamentalmente de Pfizer. El conselleiro de Cultura, Educación, Román Rodríguez, celebró esta “noticia notable” del inicio de la vacunación al sector del profesorado, una elección que quiso “poner en valor” en un momento en el que las dosis disponibles, “por desgracia”, no abundan. “Somos una de las primeras comunidades que está vacunando al personal educativo, salvo algún caso concreto que está en fase embrionaria”, destacó.