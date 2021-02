La actriz Victoria Abril, premio Feroz de Honor 2021, se ha mostrado este jueves 25 de febrero muy crítica con las actuales medidas contra la pandemia de coronavirus -a la que ha calificado de "plandemia"- y, especialmente, contra las vacunas, asegurando que los seres humanos están siendo usados "como cobayas".

"Ya no son tesis conspiracionistas, llevamos un año de covid y epidemia y sabemos cuáles son los muertos. Antes iban metiendo miedo para decir que la única solución es la vacuna, pero la vacuna lleva dos meses y están testando directamente en seres humanos como cobayas", ha afirmado la actriz en declaraciones recogidas por EP.

De hecho, la propia intérprete ha reconocido que es consciente de que, si con estas declaraciones "hay que pasar por conspiracionista, se pasa", pero considera peor el año de restricciones que se ha vivido. "De momento tenemos más muertos con vacuna que sin vacuna. Una cosa es lo que diga la televisión y otra meterse en foros científicos, donde se aprenden cosas impresionantes", ha asegurado.

Abril se ha presentado en el acto sin mascarilla y se ha mostrado contrariada cuando en el turno de preguntas se le ha recordado a los asistentes que tenían que llevarlas puestas --"pero si hay distancia de seguridad", ha protestado--.

"Si tuviera que elegir un título para esto sería 'Coronacirco' y sería para una serie que va teniendo cada tres meses un capítulo. Me gustaría proponérselo a Los Javis, una serie del mundo antes y después: un mundo amordazado, como el de ahora, y el mundo libre que conocimos. ¡Qué duro es tener 20 años ahora!", ha lamentado.

Abril ha criticado a los dirigentes franceses y ha avanzado que se quedará en España después de este viaje "hasta que se acabe el virus" y le devuelvan sus "libertades". "Macron había puesto un estado de alerta sanitaria todo el año pasado y ha vuelto a pedir otro año para poder meter un decretazo y quitarnos no el 80% de nuestros derechos fundamentales, sino el 100%", ha asegurado.

"En Francia no vamos a restaurantes, cines, teatros, museos o discotecas desde hace un año, no nos podemos reunir. La vida no puede ser solo eso, llevamos un año durmiendo, viajando en metro, trabajando y vuelta a dormir", ha continuado. Además, ha hecho alusión a sus propias circunstancias, ya que apenas ha visto a su hijo "porque dice que tiene miedo" a contagiarla y a su madre "solo tres veces y a tres metros de distancia".

La actriz ha pedido que no le hagan "comulgar con ruedas de molino" porque lleva un año "callada". "No puedo más. Cada tres meses tenemos un virus y todos los muertos de COVID ni siquiera suponen el 10% de las muertes. La vida no puede ser el miedo al peligro de morir: hay algo peor que perder la vida, que es perder la razón de vivir", ha señalado.

"La solución, la de suecia"

En esta misma línea, ha retomado el tema de las vacunas para recordar cómo "los británicos desde hace tres meses tienen más variantes, más contagios, más enfermos, más PCRs positivas y más muertos". "De momento, no es la solución. La solución es volver a la inmunidad colectiva, como Suecia, que ha tenido los mismos muertos que nosotros", ha insistido.

Abril ha reiterado que "los daños colaterales" de estas medidas sanitarias para poner freno a la pandemia de coronavirus "ya se están pagando y se van a pagar muy caro y mucho tiempo". "Es que vamos a estar pagando este dinero mágico de la UE 40 años", ha apuntado, para luego añadir que uno de los principales beneficiados de esto está siendo Amazon.

La actriz, que está previsto recoja su galardón el próximo 2 de marzo en una gala en el Teatro Coliseum de Gran Vía, ha continuado relatando sus vivencias de este último año que lo ha pasado sin televisión, porque "mete miedo contándote muertos cada día y sin darte un mínimo de esperanza en el horizonte". "Es una especie de folletón que no se termina nunca", ha destacado.

"Ni la gripe ni nada"

La protagonista de 'Amantes' ha reconocido que no tiene miedo al coronavirus porque toma "prevención cada invierno" y no coge "ni la gripe ni nada". Apenas ha hablado de su carrera cinematográfica ni de proyectos, aunque sí ha adelantado que estará viviendo en Málaga y espera rodar un proyecto con Los Javis.

"Tenía un proyecto para febrero con Los Javis, pero me llamaron en diciembre que por causas del covid esto se anulaba o se retrasaba, así que solo me quedo con las ganas. Pero a la que me proponen algo, por poquito que esté bien, vengo España, aunque es verdad que en los últimos 10-15 años habré hecho dos cositas", ha concluido.