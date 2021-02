Nesta edición o xurado concentrou unha boa parte dos seus votos en tres traballos discográficos. Xosé Lois Romero e Aliboria, con Latexo, aparecen como candidatos en todas as categorías. Neste segundo disco da formación incluíron temas propios e iso fixo que tivesen a opción de completar todas as posibilidades. Música da terra, co poderío das voces femininas e as percusións do país e servida, como eles indican, sen adozar nada na sonoridade elixida para presentar os temas. Romero é o autor das composicións e arranxos e o seu labor serviulle para acadar un posto entre os finalistas como mellor artista do ano 2020.

O trío Zumaque son debutantes, mais está composto por xente que xa leva tempo no eido da música. A súa proposta convenceu plenamente o xurado e lograron catro candidaturas. O cerebro nas composicións é o clarinetista Pablo Pascual, de quen foi escollida Silván, título tamén do álbum, como posible gañadora do galardón. O nome da peza provén dunha parroquia do concello de Coristanco. Pascual é o arranxista da peza incluída entre as seleccionadas como finalista e todo o seu labor no disco brindoulle un espazo entre os nomes incluídos no artista máis destacado.

Comparte lugar con Xabier Díaz, quen xa sabe o que é ser finalista nese apartado. O coruñés volve repetir a fórmula artística coas súas Adufeiras de Salitre para conseguir tamén mencións como mellor álbum e adaptación de peza tradicional.

Ao non existir temas de composición propia no traballo, esta obra tamén logrou o máximo posible ao que competía.

Estes tres discos son os que parten como favoritos para se facer cos premios. Os demais artistas reflectidos na lista de finalistas só figuran nunha candidatura, aínda que ás súas propostas non lles falta calidade como para desbotalos no reconto final de votos.

As cancións orixinais son o lugar onde se ve máis claramente que a música de raíz evolucionou estilisticamente co paso do tempo. A presenza da cantautora MJ Pérez e da banda Néboa abre o abano das perspectivas sonoras, o que sempre constitúe unha riqueza para a nosa música.

Eses cambios estéticos véñense notando con forza nos últimos anos. Entre as adaptacións máis salientables está a solista Carmen Penim, quen achega na súa obra revisións de temas tradicionais cun enfoque moderno.

No espazo que deixaron os tres discos que lograron o pleno meteuse a ópera prima do trío 3 Pesos, outra desas formacións que debuta pero que está formada por músicos que levan desenvolvendo o seu traballo na escena galega dende hai tempo. Contan coa estimable voz de Felisa Segade, unha das compoñentes de Leilía.

A gaiteira Susana Seivane consegue o seu lugar entre o cuarteto de mellor artista do ano grazas ao seu traballo baseado nesa música tradicional que ama. Co anterior disco aparecera de finalista no mellor tema orixinal. Susana Seivane, Xabier Díaz e Xosé Lois Romero saben o que é gañar este premio cando os galardóns, durante dez anos, se concederon aos tres mellores discos do ano.