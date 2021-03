“La prudencia tiene que marcar esta celebración. No sólo la del 8-M, sino todas las que se convoquen” , demandó ayer la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien advirtió de que no es el momento de concentraciones ni de manifestaciones masivas y pide celebrar este Día de la Mujer “con voz alta y clara, pero sin poner en riesgo la salud ni la seguridad” de los ciudadanos. “Este año, siguiendo la recomendación de los expertos, la celebración del Día de la Mujer será diferente, distinta, pero no por ello menos reivindicativa”, dijo la portavoz del Gobierno.