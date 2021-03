Las comunidades autónomas notificaron ayer al Ministerio de Sanidad un total de 11.958 nuevos casos de COVID durante el fin de semana, 1.161 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 15.978 positivos.

La cifra global de contagios en España se eleva ya a 3.160.970 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 142, frente a 149 el viernes. En las pasadas dos semanas se registraron un total de 66.892 positivos.

En el informe de ayer se añadieron 298 nuevos fallecimientos, en comparación con 467 el lunes pasado. Hasta 71.436 personas con prueba diagnóstica positiva fallecieron desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana, perdieron la vida 431 personas con diagnóstico de COVID positivo confirmado en España.

Actualmente, hay 9.761 pacientes ingresados por COVID en toda España (9.896 el viernes) y 2.471 en UCI (2.571 el viernes). En las últimas 24 horas, se produjeron 676 ingresos (908 el viernes) y 351 altas (1.134 el viernes). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 7,81% (7,88% el viernes) y en las UCI en el 24,27% (25,14% el viernes).

Restricciones

En este contexto, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, reconoció ayer que produce “incongruencias difíciles de explicar” que los extranjeros puedan venir a España pero los ciudadanos españoles no puedan moverse entre comunidades autónomas debido a los cierres perimetrales. El epidemiólogo recordó que la llegada de extranjeros, en cualquier caso, “está sujeta a restricciones importantes”, como la necesidad de realizarse una prueba diagnóstica para poder entrar en el territorio español.

“No es que cualquier extranjero pueda venir a España. Pero en algunos casos se dan incongruencias, sí que es cierto que a veces no es fácil de explicar. Se conjuntan aquí diversos criterios e intereses. Pero están viniendo extranjeros con cuentagotas. Tenemos que huir de hacer comparaciones fáciles”, reclamó Simón, quien rechazó que en España pueda ocurrir lo mismo que en Italia, donde se bloqueó la exportación de vacunas de AstraZeneca a Australia. “AstraZeneca tiene una fábrica donde produce vacunas en Italia. Entiendo que trató de defender los intereses de la UE. En España ahora mismo no hay producción de vacunas de AstraZeneca, por lo tanto no se puede hacer lo mismo”, remachó.