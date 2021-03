En torno a 500.000 personas acudieron a Cáritas por primera vez o después de mucho tiempo, durante la pandemia de COVID, según un informe de Cáritas española con datos sobre las acciones desarrolladas desde marzo de 2020 en todo el país. Según ese estudio, presentado ayer, uno de cada tres ciudadanos que acudieron a Cáritas durante este año de pandemia, es nuevo o hacía más de un año que no acudía buscando ayuda.

La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, explicó que solo en los primeros meses de la pandemia las demandas de ayuda que recibieron en toda España las Cáritas se incrementaron un 57% y hubo periodos y determinados espacios territoriales en los que muchas Cáritas vieron cómo “se triplicaban las solicitudes de ayuda”.

Sobre las denominadas “colas del hambre”, desde Cáritas advirtieron de que estas no han desaparecido pero precisaron que estas filas de personas esperando una bolsa de comida, “no son un fenómeno nuevo” que haya traído la pandemia. “Las colas del hambre no son un fenómeno nuevo sino que ha visibilizado a aquellas personas que acuden de manera periódica a diferentes instituciones. La diferencia es que antes de la pandemia no había que hacer cola fuera con 2 metros de distancia”, precisó el coordinador de Estudios de Cáritas Española, Raúl Flores, quien añadió que, en estos momentos, “las necesidades de las familias no se han reducido”, aunque sí puntualizó que hay personas que en lugar de acudir a las instituciones para recoger donaciones en especie, reciben la ayuda a través de tarjetas monedero.

Según el último Informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Española (con datos de febrero), 258.000 ciudadanos acompañados por Cáritas viven en hogares que no cuentan con ningún ingreso, 75.000 más que antes del comienzo de esta crisis. Esto se traduce, según precisó el coordinador de Estudios de Cáritas Española, Raúl Flores, en que más de 825.000 personas acompañadas por Cáritas están en situación de pobreza severa, es decir, con ingresos inferiores a 370 euros al mes para un hogar unipersonal o a 776 euros para hogares formados por dos adultos y dos niños.