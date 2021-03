El Consejo Interterritorial de Salud acordó ayer prácticamente por unanimidad el cierre de todas las comunidades en Semana Santa, salvo Canarias y Baleares, así como establecer un toque de queda de entre las 23 y las 6 horas. Galicia acepta mantener el cierre perimetral, pero su intención es dejar el toque de queda en las diez de la noche.

El acuerdo de ayer también limitan el número de personas por mesa en los bares a un máximo de cuatro en el interior y seis en las terrazas, mientras que en la viviendas no podrá reunirse nadie que no sea conviviente.

Solo Madrid ha votado en contra y una vez acabada la reunión ha anunciado que no aplicará el confinamiento perimetral, pero la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha sido muy clara al respecto: “El acuerdo se publicará como Orden Ministerial y será por tanto de obligado cumplimiento”, advirtió en varias ocasiones, aunque no ha querido precisar que medidas se tomarían su Madrid persiste en su desobediencia.

Darias explicó que el margen de las comunidades es ser más restrictivas, pero no abrir más la mano. Las medidas son de mínimos, pero nada impedirá que alguna autonomía vaya más allá, según figura en el texto del acuerdo. En este sentido Cataluña ya ha advertido que mantendrá el toque de queda las 22 horas. También lo sopesa así Galicia, según avanzó por la mañana el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

Por San José cerrarán entre el 17 y el 21 de marzo aquellas comunidades en las que sea festivo, es decir Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura, Murcia y Navarra. Por Semana Santa todas, desde el 26 de marzo al 9 de abril.

Cataluña se ha abstenido porque cree que el Gobierno español “sólo quiere actuar cuando llegan las vacaciones y el resto del año se lava las manos”, han explicado fuentes de la Generalitat.

Por su parte, la ministra de Defensa, Carolina Darias, aseveró: “Es un acuerdo de país. El objetivo es salvar vidas, no salvar festividades”. Pero el documento da también margen para que cada autonomía decrete medidas aún más restrictivas por su situación epidemiológica, matizó. El acuerdo será de obligado cumplimiento, pero Madrid lleva días advirtiendo de su oposición a la restricción a la movilidad. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que “el cierre de regiones enteras ha de ser siempre la última opción a tomar después de haberlo intentado todo” y ha denunciado la “terrible persecución política” que, a su juicio, ha sufrido la región madrileña por su gestión de la pandemia.

“Antes de cerrar que nos demuestren por qué, qué medidas se han puesto en marcha y, una vez que sea inevitable, pues tomar esa medida como se hizo, por ejemplo, en la primera ola”, ha dicho Díaz Ayuso.

En cuanto a la llegada de extranjeros a España en esas fechas, Carolina Darias explicó que solo se puede llegar a España por razones esenciales y “el turismo no se contempla en esas razones”; y añadió que los extranjeros que lleguen a nuestro país se podrán mover “solamente por la ciudad en la que se ubica ese aeropuerto y su comunidad autónoma, pero no podrán desplazarse por el resto del país, al igual que el resto de los españoles”.

Con un repunte inquietante en muchos países europeos, España sumó el martes 4.013 nuevos positivos y 291 muertes, con un lento descenso de la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días, que bajó 3,2 puntos hasta los 139 casos. La presión en las UCI volvió a descender, pero muy lentamente, y se situó en el 23,2%, y la ocupación hospitalaria sigue la misma tendencia para situarse en el 7,5%.

La Xunta estudia ampliar el horario de la hostelería para el puente de San José

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, avanzó ayer que la Xunta estudia la ampliación de horarios en la hostelería a partir de la próxima semana (el martes día 16 se vuelve a reunir el comité clínico), decisiones que entrarían en vigor, precisamente, el viernes 19 a las 00,00 horas, jornada de festivo autonómico. Los hosteleros han pedido retrasar el cierre de los bares a las ocho de la tarde y de los restaurantes a las nueve y media de la noche. Ahora todos deben estar clausurados a las seis de la tarde. El conselleiro avanzó que “no es descartable que la semana que viene se haga un reajuste de horarios”, con otras franjas para la hostelería. Comesaña también recordó que mañana entra en vigor la obligatoriedad de los establecimientos hosteleros de contar con un código QR, que ya cuenta con un número de descargas “significativo”, unos 2.700, un “porcentaje razonable”.

Fin de semana

Mañana arrancará el primer fin de semana en el que la prácticamente todos los municipios gallegos tendrán movilidad después de las medidas de restricción de la segunda y tercera ola que solo se vieron aligeradas en las fechas navideñas. Las últimas decisiones del comité clínico dejan solo seis municipios cerrados a partir del viernes, que son: A Pobra do Brollón y Paradela (Lugo); A Mezquita, Boborás y Vilardevós (Ourense); y Pontecesures (Pontevedra). En estos ayuntamientos la hostelería está cerrada (solo se permite el servicio para llevar o recoger) y no están permitidas las reuniones de no convivientes. Habrá otros 11 concellos con limitaciones y que se sitúan, por lo tanto, en el nivel alto de restricciones, lo que implica reuniones de máximo cuatro personas, hostelería hasta las 18.00 horas y solo terrazas (al 50% de aforo) y movilidad solo a los municipios con la misma incidencia (entre estos once, por lo tanto). Son los siguientes: Arteixo, Cariño, Miño, Mugardos y Sobrado (A Coruña); Chantada, Guitiriz y Lourenzá (Lugo); y Ponte Caldelas, Soutomaior y Vilanova de Arousa (Pontevedra). El resto de Galicia, en nivel medio, tendrá permitida la movilidad este fin de semana a cualquier punto de la comunidad. La hostelería estará abierta hasta las 18.00 horas con servicio en las terrazas al 50% y en el interior al 30%, y las reuniones están permitidas para un máximo de cuatro personas, sean o no convivientes.