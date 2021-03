Sanidade hará cribados de COVID a viajeros en Alvedro y en la estación de trenes

"Nuestro comportamiento en estas semanas puede incidir en que lleguemos a una cuarta ola o la evitemos", avisa el doctor Rascado, que insta a la ciudadanía a ser "prudentes" ante el previsible aumento de la movilidad y los contactos sociales en los próximos festivos. "Que algo esté permitido no implica que haya que hacerlo", comenta, y añade: "Tenemos que ser prudentes y restringir la movilidad si no es imprescindible". Invita a ser "prudentes" y limitar los grupos a convivientes. "Evitar las reuniones en domicilios de no convivientes" y ser estrictos en el uso de la mascarilla son, para el responsable de la UCI del hospital compostelano de Conxo, las claves para prevenir cadenas de transmisión durante las próximas fechas