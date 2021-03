Para uno de cada diez pacientes, el COVID no acaba cuando finaliza el periodo de “tres o cuatro semanas” que se estima para la recuperación de la fase aguda de la infección. Este enorme grupo de enfermos, que en España “puede superar ya las 350.000 personas” —y que sigue aumentando en paralelo al número de contagios—, continúa sufriendo tres meses después alguno de los más de 200 síntomas que los profesionales sanitarios han encontrado para diagnosticar un nuevo mal que se ha dado en llamar Long COVID o COVID persistente. Las sociedades científicas primero —con la SEMG y su vicepresidenta, la gallega Pilar Rodríguez Ledo, a la cabeza—, y el Ministerio de Sanidad, desde mediados de enero, han puesto el foco en esta dolencia, rodeada de incógnitas y que requiere un abordaje “multidisciplinar”.

¿Qué es el COVID persistente?

Cuando hablamos de afectados por Long COVID o COVID persistente nos referimos a pacientes que sufrieron la enfermedad aguda, de la intensidad que sea —no forzosamente de alta gravedad, que haya requerido ingreso hospitalario; de hecho, no es lo habitual—, pero que independientemente de eso, pasado el periodo de tres o cuatro semanas que se estima para la recuperación de esa fase aguda del COVID, continúan teniendo síntomas sin que exista otra causa que los justifique.

Síntomas, que no secuelas.

Así es. No se trata de pacientes que hayan estado hospitalizados, o incluso ingresados en la UCI por COVID y que, a consecuencia de eso, hayan sufrido el deterioro de algún órgano que afecte a su funcionamiento. Eso sería una secuela, pero no estamos hablando de esas circunstancias, sino de enfermos que sin haber estado tan graves, han continuado teniendo manifestaciones clínicas pasado el periodo de entre tres o cuatro semanas que se supone a la fase aguda de la enfermedad. De hecho, esa sintomatología persiste más allá de las doce semanas y, en algún caso, están cumpliendo incluso ya un año así.

¿Qué porcentaje de pacientes que han sufrido COVID podrían estar padeciendo esa sintomatología de larga duración?

No hay registros sobre COVID persistente, ni en España, ni en el resto del mundo, por tanto, los datos que manejamos proceden de estudios realizados en base a estimaciones. A partir de esas estimaciones, se supone que en torno a un 10% de los contagiados tienen síntomas que persisten en el tiempo más allá de esas tres o cuatro semanas que tarda en resolverse la fase aguda de la enfermedad. Teniendo en cuenta que nuestro país ronda los 3 millones de infectados por el SARS-CoV-2, según las cifras oficiales, habría en torno a 350.000 afectados por COVID persistente, y subiendo.

¿Hay un perfil mayoritario?

Sí lo hay. En mayo, los pacientes que llevaban ya seis, siete u ocho semanas con síntomas, se empezaron a unir en el colectivo Long COVID Acts para visibilizar su situación y reivindicar la necesidad de ver qué estaba pasando. A partir de ahí, los profesionales de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) empezamos a colaborar con ese colectivo, y pusimos en marcha un primer estudio para determinar las características de los afectados por COVID persistente, en el que participaron un total de 1.834 pacientes con manifestaciones clínicas compatibles con la enfermedad. De ese trabajo —al igual que de otro estudio internacional, en el que colaboraron más de 3.000 pacientes de 56 países, incluidos un centenar de españoles— se extrae que el perfil mayoritario entre los afectados por el COVID persistente es el de una mujer de unos 43 años, sin comorbilidades u otras patologías previas. Como mucho asma leve intermitente, y poco más.

Poco que ver con el perfil de los pacientes con secuelas causadas por el COVID...

Así es. Los pacientes con secuelas son habitualmente personas de edad avanzada, con múltiples patologías, mayoritariamente hombres… Parece razonable que a un enfermo con muchas dolencias de base se le pueda complicar la fase aguda del COVID, y que fruto de alguna de esas complicaciones le queden secuelas. Pero que en pacientes jóvenes, sin otras comorbilidades de mayor interés y sin una afectación tan grave, los síntomas persistan meses y meses... llama mucho más la atención. Y para esto, aún a día de hoy, no tenemos respuestas.

El estudio de la SEMG revela, también, que más de la mitad de los pacientes con manifestaciones clínicas persistentes tuvieron un acceso inadecuado a pruebas diagnósticas del COVID durante la primera ola de la pandemia. Bien porque no pudieron hacerse PCR en su momento (al no figurar la obligatoriedad en los protocolos de aquel entonces), o porque se la hicieron tarde, cuando la carga del virus era indetectable pero los síntomas de la enfermedad seguían vigentes.

Hay que comprender que cuando las cosas están mal, urge priorizar a quienes precisan mayor atención. Es lógico que, en aquel momento, el esfuerzo y los escasos recursos que había se dedicasen a los pacientes con una afectación grave, cuya vida podía correr serio peligro. Por eso todas estas personas que durante la primera ola no necesitaron ser hospitalizadas carecen de esas pruebas. No es que no se las hayan querido hacer ellos, es que el propio sistema se las negó. No obstante, cada vez hay más estudios en los que se ven indicadores que permanecen alterados después de la fase aguda. Tanto biomarcadores, como indicadores de inmunidad celular. De hecho, en el estudio de la SEMG —y también en el sondeo que se hizo a nivel internacional—, todos los pacientes a los que no se hizo prueba diagnóstica en su momento —el 52% del total— tienen las mismas características.

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes entre los afectados por COVID persistente?

En la encuesta internacional se recogieron 205 síntomas, y en nuestro estudio, 201. Muchos, en cualquier caso. Y aunque hablamos de una afectación multisistémica y multiorgánica, sí hay unos síntomas más predominantes, que manifiestan entre el 80 y el 90% de los pacientes con COVID persistente. El más habitual es la astenia o cansancio, que sufren hasta el 95%. Pero no una astenia cualquiera: la más importante que han tenido en sus vidas, hasta el punto de que les cuesta trabajo levantarse.

¿Alguno más?

Son muy frecuentes, también, los síntomas neurológicos, como la cefalea, la niebla mental o la pérdida de la capacidad de concentración, que sufren más del 90% de los afectados por COVID persistente; o respiratorios, como la disnea (falta de aire), el dolor torácico o la presión en el pecho. Todos síntomas muy prevalentes y altamente incapacitantes.

La SEMG y otras 27 sociedades científicas y colectivos de pacientes de toda España colaboran en un proyecto para la atención a los afectados por COVID persistente. Una de las metas que pretende la entidad a la que usted pertenece, con esta alianza, es la elaboración de una guía clínica consensuada. ¿Cuál sería su finalidad?

El objetivo, de esta guía, es doble: por un lado, concienciar a los profesionales sanitarios sobre la existencia de este gran problema y, por otro, aportarles una herramienta clínica que homogeneice la atención de los pacientes y se adapte a las evidencias disponibles en cada momento. Evidencias cambiantes, por eso nuestra intención es que el documento se someta a revisión periódicamente.

Queremos evitar que se produzcan los dos extremos que estamos viendo en la actualidad.

¿Qué extremos?

Por un lado, que el paciente sea visto por un especialista diferente por cada uno de los múltiples síntomas que manifiesta. En el estudio de la SEMG, los afectados llegaron a referir una media 36 síntomas a lo largo de la evolución de su enfermedad. Esto evidencia que el COVID persistente necesita un tratamiento holístico. Desconocemos la causa de esta dolencia y, por tanto, en este momento no estamos en disposición de ofrecer un tratamiento curativo, pero no podemos perder el enfoque del paciente.

¿A qué se refiere?

A que el abordaje de esta enfermedad tiene que ser integral, pero lo que se está haciendo ahora es tratar por un lado la astenia, por otro la cefalea, por otro la dificultad para respirar... y al final esto constituye un problema serio, incluso para la seguridad del paciente. Tenemos que determinar qué hay que mirar, cómo, por qué y para qué.

¿Y el otro extremo?

Es el de los pacientes que ni siquiera tienen esa opción, y a los que solo se atribuye afectación emocional. Es lógico que estas personas estén ansiosas e inquietas, llevan meses así y no logran recobrar su vida, pero no se puede zanjar solamente con eso la situación. Hay más cosas detrás, por eso pretendemos ese abordaje integral, basado en la mejor evidencia posible, y con unos mínimos para todo el mundo.