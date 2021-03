En un aula luminosa, amplia y ventilada, un reducido grupo de usuarios del centro ocupacional Lamastelle de la Asociación pro personas con discapacidad intelectual de Galicia, Aspronaga, monta unas cajas de cartón. Cuando nos ven caminar por el exterior del recinto, cámara en mano, saludan entusiasmados, con sonrisas de esas que se pueden intuir debajo de las mascarillas, aunque las tapen. Al otro lado del edificio, en el taller, otra burbuja trabaja con maquinaria mientras, a lo lejos, se oyen risas, música y jolgorio. “Es un grupo de residentes que ha salido a bailar a la parte trasera del jardín. Como el día amaneció horrible, pensamos que no se podría llevar a cabo la actividad, pero ya ves, al final salió el sol”, cuenta Pilar Fustes, responsable de comunicación de la entidad. Una frase, pronunciada al azar, que bien podría resumir lo vivido, durante el último año, por esta gran familia.

Y es que viéndolos así, felices y disfrutando, con toda la prudencia del mundo, de la llamada “nueva normalidad”, cuesta imaginar el “caos” al que se enfrentaron hace justo doce meses, cuando el COVID, una enfermedad desconocida causada por un virus al que hasta pocos días antes solo poníamos nombre por las noticias que llegaban de China e Italia, entró en el complejo de Aspronaga, en la parroquia oleirense de Montrove, dejando tras de sí un reguero de estupefacción, miedo, angustia, lágrimas, sacrificio e incertidumbre, pero también un buen puñado de lecciones y “muchísimo” agradecimiento. A las familias de los usuarios y residentes por su “comprensión”; a los profesionales y voluntarios, por su “esfuerzo”; y a la sociedad, en general, por su “apoyo”. “Esta crisis nos ha unido más que nunca”, proclaman, con el recuerdo, aún emocionado, de los fallecidos “siempre en el corazón”.

A muchos en Lamastelle todavía les cuesta echar la vista atrás para revivir las semanas más duras de Aspronaga, entidad con casi seis décadas de historia a sus espaldas que jamás imaginó verse envuelta en semejante pesadilla. Días grises que arrancaron un martes, 10 de marzo de 2020, cuando se diagnóstico la infección causada por el SARS-CoV-2 a una usuaria del centro ocupacional. A partir de ahí, empezaron a aparecer más positivos, lo que obligó a cerrar las instalaciones para proceder a la desinfección, tanto de ese recinto, como del centro de día, dado que sus cerca de 200 usuarios compartían algunos espacios. Imágenes, las de un equipo de operarios con buzos blancos, guantes y mascarillas fumigando estancias, que un par de días antes habíamos visto por primera vez en el centro cívico de Feáns, donde se localizó el primer brote de COVID en Galicia, y que permanecerán grabadas en nuestras retinas como una suerte de cortometraje de ciencia ficción. El tráiler de lo que estaba por venir.

En aquel momento, fueron 23 las personas que se infectaron, siete de ellas miembros del personal, y se registraron hasta 44 bajas preventivas de trabajadores. Apenas una semana después, el 16 de marzo, uno de los usuarios contagiados, de 45 años, se convirtió en la primera víctima mortal del COVID en el área de A Coruña y desde Aspronaga hacían un llamamiento desesperado ante la imposibilidad de conseguir mascarillas y medios de prevención para tratar de proteger a las casi 200 personas con discapacidad que viven en sus diferentes servicios residenciales.

“El día 15, decidimos que había que tomar medidas y se constituyó un equipo para gestionar la situación, formado por representantes de todas las áreas de Aspronaga. A partir de ahí, una de las primeras decisiones que tomamos fue lanzar, por todos los medios que teníamos a nuestro alcance (prensa escrita, redes sociales, WhatsApp...), un llamamiento para pedir material de protección, porque no teníamos. Desconocíamos, por completo, a qué nos estábamos enfrentando, y en aquel momento las mascarillas eran un lujo que escaseaba, incluso, en los hospitales”, rememora el gerente de la asociación, Juan Fontela, a quien la crisis del COVID sorprendió “recién llegado al cargo” tras jubilarse su predecesor. “Nos sentimos abrumados ante la respuesta que recibimos, tanto por parte de grandes y pequeñas empresas que nos dieron un apoyo importante, como de ciudadanos particulares, que también nos ayudaron muchísimo, llamándonos para que fuésemos a recoger material a sus casas o negocios, y dejándonos incluso paquetes con guantes en la entrada del recinto”, señala.

Entre los que aún recuerdan esos días con un nudo en la garganta, Marta Costa, usuaria del centro ocupacional. Ella enfermó, y pasó cerca de un mes hospitalizada en el Modelo. “Empecé a sentirme muy, muy cansada. Incluso me costaba levantarme del sofá, y cuando ya tuve fiebre, mis padres decidieron llevarme a urgencias. Allí me hicieron unas pruebas y ya quedé ingresada. Fue muy duro, porque me encontraba mal, no podía salir de la habitación del hospital y no sabía cuánto tiempo iba a tener que estar así”, cuenta Marta, quien reconoce que la vuelta a a casa fue “complicada”, porque el COVID “te deja hecha polvo” y porque, además, “no se podía ir a la calle” y el centro de Lamastelle continuaba cerrado. “Echaba de menos a mis compañeros, porque aunque hacíamos videollamadas por WhatsApp y también hablábamos por redes sociales, no es lo mismo que verse y estar juntos”, reconoce.

Para José Martínez, Eva Cea, Manolo Dorado y Gabriel López, usuarios, como Marta Costa, del centro ocupacional Lamastelle, el confinamiento fue también “muy difícil”. Las nuevas tecnologías estaban ahí, para acercarles a sus amigos de Aspronaga, pero verse en persona “es otra cosa”, y además, no todos tienen las mismas destrezas con el móvil, la tablet o el ordenador. A Gabriel, el más joven del grupo —tiene solo 23 años— le costó mucho menos adaptarse a esa nueva forma de comunicación, aunque echaba en falta “hacer vida normal”, ir a la asociación y entrenar con sus compañeros del Dépor Genuine, cuenta sonriendo mientras señala, con orgullo, el escudo del equipo blanquiazul en su cazadora.

A Manolo Dorado, el confinamiento se le hizo doblemente cuesta arriba. Anhelaba sus rutinas, a sus compañeros del taller de maquinaria y, sobre todo, a su pareja, usuaria también del centro Lamastelle. Cuenta que para entretenerse, durante los meses de encierro en casa, “hacía de todo”. “Escuchar música, pintar, tocar la guitarra...”, comenta, a lo que Pilar Fustes agrega: “Manolo no paraba. Grababa audios y vídeos y los enviaba para intentar animar al resto. Fue uno de los miembros más activos de nuestro grupo de WhatsApp y nos amenizó muchísimo el confinamiento”.

Y es que durante ese periodo, el personal de Aspronaga se dedicó “en cuerpo y alma” a cuidar a los residentes, tanto en el complejo oleirense —residencias Ricardo Baró, Martín Pou y Casa de Lamastelle—, como en el hogar de A Coruña, pero también a los usuarios que estaban en sus domicilios. “Todos nuestros profesionales y voluntarios hicieron un gran esfuerzo para atender a los usuarios y a sus familias, informándoles, en todo momento, sobre la situación y comunicándose con ellos, a diario, mediante el teléfono o videollamadas”, destaca el gerente de Aspronaga.

Para José Martínez, lo más duro fue también la lejanía física con sus amigos, lo mismo que refiere Eva Cea. “Fue mucho tiempo sin poder venir al centro, y quieras que no es difícil. Además, la vuelta fue bastante rara, porque todos estábamos deseando vernos, pero sin poder abrazarse ni nada... no es lo mismo. Igual que tener que estar siempre con la mascarilla puesta. Yo no termino de acostumbrarme, a veces me cuesta un poco respirar con ella, pero sé que es lo que toca y que la tenemos que llevar para no coger el virus. Eso es lo más importante”, destaca.

Una “vuelta rara” que se produjo a mediados de julio, cuando la Xunta autorizó la reapertura de los centros ocupacionales y de día para mayores y personas con discapacidad. Habían pasado ya cuatro meses desde un cierre que se produjo “pensando que serían solo 15 días”. “La apertura fue gradual. Primero solo con actividades individuales, luego al 50%, posteriormente al 75% y, ya en octubre, empezamos a funcionar al 100%. Pese a todo, regresamos con muchísimas ganas e ilusión, pero también con todas las cautelas del mundo, y las máximas medidas de seguridad, que a día de hoy, mantenemos. Toma de temperatura, uso de mascarillas y gel hidroalcohólico, distancia física... Además, hemos creado grupos burbuja, que son los mismos tanto para los centros, como para el transporte”, explica la responsable de comunicación de Aspronaga, quien reconoce que el confinamiento pasó factura a los usuarios, “a todos los niveles”. “Tanto de movilidad, como psicológico o cognitivo. Notamos, en general, un retroceso importante”, destaca. “Fue muy duro, porque tuvieron que hacer frente a muchas pérdidas: de personas queridas, emocionales, de no ver a sus compañeros... lo que nos pasó a todos, pero con sus circunstancias a mayores”, agrega.

Para las familias, tanto Juan Fontenla como Pilar Fustes tienen solo buenas palabras. “Mostraron que tienen una confianza en Aspronaga brutal. Siempre respaldaron todas las decisiones que se iban tomando, nos confiaron a sus hijos y nunca dudaron de la asociación, ni en los peores momentos”, destaca la responsable de comunicación. “Demostraron que cuando hay que estar a una, se está a una; y que cuando hay que apoyar, se apoya. Y lo han hecho siempre: tanto al inicio de toda esta crisis, como en su transcurso y también ahora, porque no está siendo fácil volver a empezar. Estamos sometidos a muchísimas restricciones, tanto en las residencias, como en los centros de día y ocupacional, y además cambian continuamente”, expone.

Desde la asociación reivindican, asimismo, el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores. Pese a la incertidumbre. Frente al miedo. Y es que “no solo ofrecieron atención y apoyo”, sino que “pasaron a ser psicólogos, familia y personas de referencia para los usuarios de la residencias”. “Pasaron con ellos todos estos meses y eso es una enorme responsabilidad, y también supone un gran esfuerzo, tanto a nivel físico, como emocional”, remarca Pilar Fustes.

El futuro lo afrontan “unidos”, cargados de “fuerza y optimismo” y con la ilusión de “poder retomar los proyectos que la pandemia de COVID aparcó”, apunta Juan Fontenla. Mientras eso llega, la principal reivindicación de Aspronaga pasa por reclamar a las autoridades que prioricen la vacunación de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. “Las personas que viven en las residencias han sido vacunadas, al igual que todos los trabajadores, pero los usuarios de los centros de día y ocupacional, no. Más de 180 personas que estuvieron meses sin poder asistir a esas instalaciones porque se cerraron, al ser considerados un colectivo altamente vulnerable. Es un sinsentido, y las familias tienen mucho miedo porque, además de su discapacidad intelectual, estas personas pueden tener otras patologías asociadas”, denuncia el gerente de Aspronaga.