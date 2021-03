Ni mejores personas ni más solidarios, pero sí más conscientes de que cosas que parecían inquebrantables —como la libertad de movimientos o reunirse con quien uno quiera— pueden tambalearse de un día para otro, que profesiones hasta ahora “poco dignificadas o incluso estigmatizadas” como los sanitarios, los cuidadores de mayores o el personal de supermercado son realmente esenciales para una sociedad y que, de crisis como la actual, solo se sale si la mayoría rema en una misma dirección. Cuando se cumple justo un año del estado de alarma por la pandemia, sociólogos gallegos reconocen que estos doce meses de anómala nueva realidad no han provocado un giro de 180 grados en la sociedad pero tienen claro que esta situación dejará “huella” o al menos “un poso” en todos los que la han vivido. Además, los expertos consultados coinciden en que la pandemia ha hecho aflorar los “puntos débiles” del sistema y ahora le toca a las Administraciones aunar fuerzas para estar mejor preparados para crisis futuras.

En pleno confinamiento, muchos expertos aseguraban que la pandemia haría reflexionar sobre la vida y que en general, el ser humano saldría mejor y reforzado de esta crisis. Un año después, algunos reconocen que pecaron de optimistas. “No me cabe duda que esta crisis causa algún efecto en todo el mundo pero me equivoqué, ahora soy escéptica con el hecho de que nos vaya a hacer mejores o más solidarios, creo que la solidaridad al final estará en las manos de los de siempre, los que ya colaboraban con entidades o el banco de alimentos, por ejemplo”, indica la profesora de Sociología de la Universidade de Santiago (USC) Mar de Santiago.

Lo mismo opina la decana de la facultad de Sociología de la Universidade da Coruña (UDC), Raquel Martínez Buján. “La solidaridad emerge en el momento y luego se diluye poco a poco, pero es cierto que estas iniciativas dejan huella y pueden revivir cuando nos enfrentemos a otro proceso de fragilidad, a otra crisis”, indica esta profesora, que sí cree que, a nivel general, la población se ha dado cuenta de que no valoraba lo que tenía. “Creo que hay una sensación de que teníamos una vida en libertad y buena que no valorábamos y tras la pandemia se ha visualizado que es importante revalorizar algunas cosas que dábamos por dadas en nuestra vida como el poder movernos, pasear con tranquilidad, actividades diarias que de repente son cortadas. Creo que esto es positivo y en esto hemos mejorado”, sostiene esta socióloga.

Otro aspecto en lo que coinciden los expertos consultados es en la revalorización de profesiones que fueron clave durante estos meses. “No hay ninguna duda sobre la labor no solo de los sanitarios sino de quienes se encargan del cuidado social, de los profesionales de ayuda a domicilio, del personal de residencias... Trabajos hasta ahora poco dignificados e incluso estigmatizados y que la gente se ha dado cuenta de que son esenciales”, indica Martínez. “La sociedad ha aprendido la importancia de los sanitarios, los científicos, la gente de los supermercados... Más allá de los aplausos que es algo anecdótico, se ha puesto en valor a profesiones que incluso estaban denostadas o que pasaban desapercibidas”, añade De Santiago.

Otro aspecto que caracteriza al último año es el volver a apostar por lo local, lo más cercano. “Hay una revalorización del contexto en el que se habita, una conexión con el barrio o el pueblo que se nota por ejemplo en las compras de proximidad. Pero hay un doble pulso entre este consumo local y el auge de la venta en plataformas digitales”, indica Raquel Martínez.

Pero no todo es positivo. Para estas sociólogas gallegas, la pandemia ha puesto de manifiesto la “vulnerabilidad” y los “puntos débiles” de la sanidad, las residencias, la investigación científica o el acceso a las nuevas tecnologías. “Hace años que la calle, el movimiento feminista o las ciencias sociales advertían de la importancia de los cuidados y la pandemia ha demostrado que la forma en que nos organizábamos no era efectiva. Nuestro estado de bienestar depende en gran parte de la gestión privada. Un ejemplo son las residencias, donde el estado financia pero las gestiona una empresa y se ha visto que no es eficaz, que incumplían ratios de personal, que había precariedad laboral, por ejemplo”, indica Raquel Martínez, quien cree que las administraciones deben reflexionar tras lo vivido para intentar solucionar estos problemas “y mejorar la calidad asistencial”.

“Se ha visto las deficiencias del sistema sanitario y la ciencia en España, la precariedad de sus trabajadores”, comparte Mar de Santiago, quien resalta que en estos meses donde las tecnologías se han convertido en básicas para comunicarse o realizar trámites “la propia administración” tenía carencias en la “digitalización” y lamenta que se haya dejado de lado la cultura, “algo esencial y de lo que se han olvidado” los políticos. Para esta socióloga gallega estamos en una sindemia —es decir, un conjunto de crisis— y es clave contar con una estructura “socioeconómica” adecuada para reaccionar mejor a las próximas crisis. Para ello, cree que los concellos deberían adquirir más competencias. “Todo se decide muy lejos. Los ayuntamientos son los que conocen los problemas de sus vecinos”, sostiene.

Y aunque puede que la sociedad de marzo de 2021 no sea tan diferente a la que estaba confinada hace un año, las expertas tienen claro que la pandemia sí dejará huella en quienes han visto cómo un virus ponía patas arriba las rutinas, la forma de trabajar, de relacionarse con los demás y dejaba por el camino decenas de miles de vidas Una marca que será más honda para algunos. “Dejará huellas en quienes todavía están formando su personalidad. Esto generará unos valores relevantes de sensibilidad, de adaptación constante”, señala Martínez, quien cree que además todas las crisis son el germen para provocar ciertos cambios porque, sostiene, si algo se ha aprendido en esta pandemia es que los ciudadanos “somos frágiles, vulnerables y que dependemos los unos de los otros”.

El éxito de organizarse como sociedad, frente a una “minoría” que incumple las normas

Pese al repunte de contagios cada vez que se alivian las restricciones y que han provocado ya tres olas en un solo año de pandemia o las imágenes que todas las semanas se ven en los informativos sobre gente incumpliendo las normas, las sociólogas gallegas Raquel Martínez y Mar de Santiago creen que el comportamiento de la mayoría de la población ha sido ejemplar y que “son minoría” quienes no respetan las medidas antiCOVID. Es más, aseguran que, una de las cosas que deja de manifiesto esta pandemia es la “interdependencia” de los ciudadanos. “Pese a las dificultades y ciertas tensiones, lo importante es que hemos sido capaces de organizarnos como sociedad ante esta pandemia”, explica la decana de la facultad de Sociología de la Universidade da Coruña, quien tiene claro que “todos somos interdependientes” y el éxito no se consigue desde la individualidad. “Aunque es cierto que era de las que al principio creía que esto nos iba a unir y ahora soy más escéptica, creo que la población en general se ha comportado bastante bien”, añade Mar de Santiago, quien también cree que son una minoría quienes incumplen las restricciones. ¿Y qué puede llevar a no respetar las medidas si se sabe que la consecuencia es un repunte de casos y por tanto nuevas restricciones? Las expertas creen que se unen varios factores y aseguran que no ayuda a cumplirlas a rajatabla el hecho de que ni siquiera quienes tienen que ponerse de acuerdo para fijarlas lleguen a un consenso o si hay disparidad entre territorios. Recuerdan que las normas son muy genéricas, no se ajustan a todas las casuísticas, pero piden “sentido común”.