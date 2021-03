Un expárroco de Ourense, Manuel V. D. , 79 años, investigado por un delito de acoso a un menor al que llegó a enviar 671 mensajes de contenido sexual a través de WhatsApp admitió los hechos que denunció el adolescente hace dos años y fue condenado a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Tampoco podrá acercarse ni comunicarse con la víctima durante dos años.

El sacerdote, suspendido del ejercicio público del ministerio sacerdotal desde marzo de 2019, no tuvo que declarar. El acuerdo previo alcanzado con la Fiscalía y la acusación particular evitó la celebración del juicio rápido, previsto ayer en Ourense. La conformidad no evitó, en todo caso, su comparecencia ante el juez, que dictó la sentencia de manera oral. La víctima, que tenía 16 años en el momento de los hechos, evitó así su presencia en la sala. El pacto incluye una indemnización, ya abonada.

Tras un bajón escolar en febrero de 2019, el menor declaró a la Policía Nacional el hostigamiento al que se estaba viendo sometido por el sacerdote al que ayudaba como monaguillo en una parroquia de Taboadela. Llegó a darle 150 euros “para ganarse su confianza”, pero no consta que hubiese realizado “peticiones directas” de carácter sexual. Le pidió que le relatase sus experiencias sexuales.