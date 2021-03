La Fiscalía reclamó ayer a la Audiencia de Barcelona que ordene el ingreso en prisión de tres miembros de La Manada de Manresa condenados a entre 10 y 12 años de cárcel por abusar sexualmente por turnos de una menor en 2016. La acusación pública ha solicitado el encarcelamiento por el riesgo de fuga de los imputados, ya que dos componentes del grupo están huidos desde diciembre del 2019. Los jueces tardaron entonces 47 días en dictar la busca y captura.

La fiscal alude también en su informe a la abultada pena de cárcel. Pero el fallo no es firme, pues los acusados recurrieron al Supremo, cosa que el ministerio público no hizo pese a defender que no fue abuso, sino agresión sexual.

Los hechos ocurrieron el 26 de octubre de 2016 en una fiesta de Halloween celebrada en una fábrica abandonada de Manresa, en una zona aislada cerca del campus universitario.