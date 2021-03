“Tranquilidad” y “prudencia” es el llamamiento de los expertos gallegos tras la suspensión cautelar de la vacunación con el antígeno de AstraZeneca en varios países, incluido España, tras detectarse poco más de una decena de casos de trombosis de los senos venosos cerebrales (solo uno en nuestro país) en ciudadanos que, días antes, habían recibido la inyección. Al cierre de esta edición, tanto la Agencia Europea del Medicamento (EMA) como la Organización Mundial de la Salud (OMS) habían ratificado que se puede continuar con la vacunación normal, como están haciendo Reino Unido o Australia. La EMA, en concreto, alega estar “firmemente convencida” de que los beneficios de esa vacuna continúan estando “por encima de los riesgos”, algo que defienden, también, los especialistas consultados.

Ante cualquier duda, “es bueno parar cautelarmente la administración” de la vacuna, “estudiar los casos” en cuestión, y “ver si realmente hay causa-efecto”, sostiene la catedrática de Inmunología África González, quien aclara, no obstante, que es “posible” que esos episodios de trombosis de los senos venosos cerebrales “no estén relacionados” con la inyección y, si fuese así, “se incluiría como posible efecto adverso”, en la vacuna de AstraZeneca, “la formación de trombos”. “Hay que tener en cuenta que se han visto 11 episodios de ese tipo en 17 millones de vacunados y, por tanto, son casos muy raros, que no se detectaron durante los ensayos clínicos, con más de 20.000 voluntarios)”, subraya. González apunta que urge determinar, también, si los pacientes que sufrieron esos episodios “tenían alguna patología previa” y “si existe relación con la vacuna”. “Casos de trombosis hay en la población general, por eso hay que ver si ha habido un incremento o un tipo raro de trombosis en las personas vacunadas, que pudiera indicar que están relacionados”, señala.

La catedrática de Inmunología insiste en que, por ahora, “no se ha demostrado” que la vacuna de AstraZeneca “no sea segura”, y recuerda que al inicio del proceso de vacunación mundial frente al COVID, también se vinculó la inyección de BioNTech-Pfizer con casos de alergia grave. “Se analizó el problema, se indicó que los alérgicos a algún componente de la vacuna no debían recibirla y que la población en general permaneciese 15 minutos en el punto de vacunación tras el pinchazo, y nada más. Este tipo de cosas puede ocurrir”, sostiene González, quien recuerda que “cualquier fármaco puede tener algún efecto secundario, y sin embargo, los seguimos tomando”, y cita algunos ejemplos: “La aspirina puede producir úlcera gástrica, los anticonceptivos trombos...” .

La vocal de Investigación de la Asociación Española de Vacunología, Irene Rivero, considera “normal” que la suspensión de la vacunación de AstraZeneca en España y otros países europeos haya generado cierta alarma, “al estar inmersos en una campaña de inmunización masiva”, pero insiste también en que el número de incidencias de ese tipo descritas es “muy, muy pequeño”. “En nuestro país, se ha notificado un único caso entre 940.000 dosis que se han administrado ya solo de Astrazeneca”, señala.

La medida adoptada por el Ministerio de Sanidad evidencia, según la doctora Rivero, que los sistemas de farmacovigilancia y notificaciones “están funcionando”, y asegura que se toma por precaución, “no porque se haya demostrado una causalidad entre la vacuna y esos casos”, sino para “poder estudiarlos más a fondo”. “Esto es algo que sucede, cada cierto tiempo, con los medicamentos, y lo único que denota es que la seguridad se mantiene más allá de su aprobación y comercialización”, subraya la experta, al tiempo que llama a la “tranquilidad” a la población en general, y muy especialmente a los ciudadanos que acaban de recibir la inyección de AstraZeneca —casi 15.000 el pasado fin de semana solo en Galicia—, a quienes recuerda que no deben adoptar ningún tipo de medida especial. “No tienen que tomar ningún tratamiento específico por haber recibido la vacuna, y tampoco tienen que dejar sus medicinas habituales por haberse inmunizado” , expone.

“La suspensión de la utilización de medicamentos nuevos, en relación con el proceso habitual de farmacovigilancia, es algo que puede ocurrir”, sostiene la jefa del Servicio de Medicina Preventiva del área sanitaria de A Coruña y Cee, María José Pereira, quien considera que, en el caso concreto de la inyección de AstraZeneca, “se han tomado decisiones teniendo en cuenta no solo los datos objetivos, sino también la especial sensibilidad a cualquier evento adverso relacionado con las vacunas COVID”. “La realidad es que las trombosis de los senos venosos cerebrales que motivaron el cambio de discurso con respecto a la pasada semana son extremadamente poco frecuentes. Además, estamos hablando de fenómenos de asociación temporal, es decir, que esos cuadros se han dado en personas que se habían puesto la vacuna de AstraZeneca en los días anteriores, pero se ha demostrado, por ahora, que haya una causa-efecto entre la inyección y esos episodios”, asegura la doctora Pereira, quien insiste en que ese tipo de “ceses temporales de uso” se plantearon ya con otros medicamentos, y también con otras vacunas. “Recuerdo, en concreto, una campaña de la gripe, en la que hubo un problema con una vacuna que se dejó de administrar (sin haberse producido efectos secundarios) porque venía más turbia de lo habitual. Se hizo por precaución, aunque posteriormente se comprobó que no había ningún problema. El fenómeno de dejar de utilizar un producto para valorar los datos disponibles y retomar su uso después no es nuevo”, sostiene.

La jefa de Medicina Preventiva del área sanitaria coruñesa insiste en que la medida adoptada con la vacuna de AstraZeneca responde a una “actitud garantista”. “Se quiere garantizar el riesgo-beneficio de lo que se está haciendo. Cualquier producto farmacéutico puede tener un riego derivado, pero cuando se autoriza es porque los beneficios son claramente mayores”, reitera.

Por su parte, el profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública Juan Gestal, asegura que, “cuando se lleva a cabo una vacunación de muchos millones de personas, se van a producir muchas coincidencias temporales entre la vacunación y la aparición de problemas de salud en la población que se iban a producir aunque no se estuviese vacunando, pero que se van asociar temporalmente con la administración de la vacuna, y que los sistemas de farmacovigilancia detectan y es preciso estudiar y determinar si tienen o no que ver con ella”.

“En la gran mayoría de los casos, se verá que no tenían nada que ver. En esta ocasión, ha sido la aparición de unos eventos trombóticos, algunos graves, que han llevado a unos países a adoptar medidas de excesiva prudencia, y unos han ido arrastrado a otros en la decisión de parar la vacunación en tanto se analiza si hay relación entre esas trombosis y la vacuna”, apunta Gestal, quien apunta que la EMA “considera que no se debería haber parado la vacunación, pues los perjuicios de hacerlo son mayores que los beneficios”. “Espero que este parón sea por poco tiempo. Mañana se reúne el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la EMA y confío en que aclare este asunto y se reanude de inmediato la administración de la vacuna de AstraZeneca”, expone.

Gestal afirma que “todas” las vacunas que se están utilizando frente al COVID “son seguras”. “Al llevar a cabo la vacunación de millones de personas, pueden ponerse de manifiesto efectos secundarios de bajísima incidencia que no era posible detectar en los ensayos clínicos, con entre 30.000 y 60.000 voluntarios. En los casos en que pueda establecerse una asociación, habrá que determinar los riesgos y los beneficios de vacunarse o de no hacerlo, para recomendar o no la inmunización con ese preparado”, explica Gestal, quien detalla que “lo primero que se hace cuando se produce una asociación temporal entre un evento de salud y la administración de un medicamento o vacuna” es “determinar si su incidencia en los vacunados es superior a la de población general”. “La incidencia de la trombosis venosa cerebral en la población, según algunos estudios, es de 1 a 2 casos por millón de habitantes y mes, y la incidencia observada en vacunados con AstraZeneca es 0,8 casos por millón de vacunados y mes, similar o incluso algo inferior a la de la población general, lo que quiere decir que la vacuna no tiene nada que ver con la aparición de este problema de salud. Si lo tuviese, la incidencia sería superior a la de la población general”, asegura.

