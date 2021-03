A partir de mañana, la gran mayoría de los gallegos podrán irse de bares hasta las nueve de la noche y allí encontrarse con hasta seis amigos y familiares no convivientes, sin embargo, no podrán recibir invitados en sus casas. Estas son algunas de las medidas aprobadas por la Xunta con motivo del puente de San José y Semana Santa, que entrarán en vigor mañana y que se revisarán antes de los festivos de Semana Santa. De este modo, la comunidad vuelve a dividirse en cuatro niveles de restricción, en función de la incidencia de cada concello. A Coruña se mantiene en el intermedio —junto a Culleredo y Bergondo—, lo que implica seguir con los mismos aforos en hostelería (50% en terraza y 30% en interior), pero se amplía el horario de cierre hasta las 21.00 horas. Arteixo, por su parte, sigue en nivel alto: solo consumo en terrazas.

El veto a las reuniones de no convivientes en los hogares se tomó a nivel estatal y la Xunta traslada el acuerdo tomado en Madrid a su desescalada que, según aseguró ayer el presidente Alberto Núñez Feijóo, será “paulatina, gradual y proporcional”. Feijóo reclamó de nuevo “prudencia” a los gallegos porque solo están inmunizados el 7,6% de la población (bien porque están vacunados o porque han pasado la información). Aseguró que “el mejor regalo del Día del Padre será poder celebrarlo el año que viene”.

Los datos del Sergas revelan que ayer los hospitalizados por el virus bajaban de 300 primera vez desde octubre (en A Coruña eran 109 y 19 en UCI). Los casos activos también descendían a 2.658, de los que 1.064 eran en el área coruñesa que sumó además 45 nuevos positivos. Se notificaron otras cuatro muertes, tres en A Coruña.

Tres horas más de actividad para la hostelería

Una de las principales novedades es la ampliación de los horarios para la hostelería: desde mañana ya no tendrán que cerrar a las 18.00 horas, podrán echar la persiana a las 21.00. En los concellos de nivel bajo de COVID, donde viven el 86% de los gallegos, se amplía el aforo interior al 50% y al 75% en el exterior. En los concellos de nivel medio como A Coruña, se mantiene el aforo del 30% dentro y del 50%, fuera. Para los de nivel alto, solo habrá terrazas y al 50%. En los de nivel extremo (Vilardevós, Paradela y Maside), los negocios estarán cerrados.

Reuniones con no convivientes: fuera de casa

Las familias no pueden recibir invitados en sus casas, pero sí es posible reencontrarse con familiares y amigos en el exterior. Están permitidas las reuniones de hasta seis personas, incluidas no convivientes, al aire libre y de cuatro en el interior de un espacio público salvo donde hay restricciones máximas.

Movilidad entre concellos pero sin salir de Galicia

Galicia continúa cerrada perimetralmente y tras el acuerdo estatal los gallegos tampoco podrán irse de vacaciones a otra comunidad, ni podrán venir los vecinos de otras autonomías a disfrutar de las tierras gallegas. Pero, dentro de la comunidad está permitida la movilidad. Se puede ir de un concello a cualquier otro, excepto a Vilardevós, Paradela y Maside, por su alta incidencia de COVID.

Sin ampliación del toque de queda

El toque de queda permanecerá hasta las 22.00 horas.

Ampliación de aforos en gimnasios, iglesias, ...

También se amplían aforos en instalaciones deportivas, culturales y lugares de culto hasta el 50% en los 290 concellos con incidencia baja de coronavirus, al 30% en los de nivel intermedio. Para el cálculo se usará la misma metodología de cálculo que en la hostelería. Además, en los concellos de riesgo bajo y medio, la práctica de la actividad física y deportiva no federada al aire libre podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico y con mascarilla. En el caso de la práctica de forma colectiva, el máximo será de 6 personas de forma simultánea, sean o no convivientes, sin contar al monitor.

Hasta mil personas, en competiciones al aire libre

La celebración de competiciones deportivas con público, actividades en cines, teatros, auditorios, congresos y otros eventos, así como en recintos al aire libre tendrá un aforo del 30%, con un límite máximo de 300 personas en lugares cerrados y 1.000 al aire libre en la mayoría de los concellos. Los de nivel bajo.

Los parques de bolas reabren al 50% de aforo

Los parques de bolas para niños podrán reabrir. En los concellos con riesgo bajo, el aforo será del 50% y contarán con un monitor por cada diez niños. Los grupos serán de seis niños en las actividades del exterior y de cuatro en el interior. Los niños de un grupo no podrán interactuar con los de otro. En los concellos de riesgo medio como A Coruña, el aforo baja al 30%.

También vuelven los centros sociocomunitarios

Vuelven a subir la persiana los centros sociocomunitarios y centros cívicos en los concellos con riesgo medio y medio-bajo con un aforo del 30% y actividades grupales de cuatro personas.

Turismo al aire libre para grupos de ocho

Podrán organizarse actividades de turismo al aire libre para grupos de ocho personas, sean o no convivientes, además del monitor.

Cuatro metros cuadrados por persona en las playas

En caso de que haga buen tiempo y los gallegos opten por ir a la playa, los concellos deben garantizar un espacio de cuatro metros cuadrados por usuario y se exime del uso de la mascarilla en el mar y en la toalla.

La vacunación de los mayores de 70, para mayo

Sanidade espera terminar a finales de abril de vacunar a los mayores de 80 años y empezar en el arranque de mayo a inmunizar a los gallegos de 70.

Podrán someterse a la prueba quienes no hayan tenido COVID en los últimos tres meses, no tengan síntomas y no se hayan hecho una PCR en 15 días. El usuario recogerá el kit y el farmacéutico le indicará cómo recoger la muestra.

La iniciativa se extenderá a otros municipios de la provincia como Culleredo.

Las farmacias de Arteixo realizan desde hoy test de saliva

Las farmacias de Arteixo serán las primeras en comenzar a realizar tests de saliva en la provincia de A Coruña gracias a un acuerdo entre la Consellería de Sanidade y el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Diez boticas de este municipio ofrecerán desde hoy la opción a los ciudadanos de 20 a 64 años de someterse a un test de saliva con el objetivo de poder detectar casos de coronavirus en el municipio.