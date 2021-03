El BNG ha registrado una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia para "normalizar" la presencialidad y "mejorar" la Atención Primaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Para ello, la formación ve "urgente" dotar a la sanidad de más "recursos".

La portavoz sanitaria del Bloque en la Cámara, Montse Prado, defenderá así la puesta en marcha de un plan de mejora de la Atención Primaria, ya que "puede llegar a un nivel de no retorno si no se actúa de inmediato".

"La Xunta está desescalando la actividad económica, lúdica y social, por lo que no hay ninguna justificación para no hacer lo mismo con la atención sanitaria y empezar por la Atención Primaria", recalca Prado, en declaraciones a los medios.

La diputada del BNG recuerda que, un año después del inicio de la pandemia, cualquier patología distinta de la covid-19 "requiere semanas de espera" con un porcentaje de atención presencial "que no llega al 50 por ciento", lo que está provocando "un malestar social y profesional cada vez más elevado".

Por eso, Prado advierte que "no es posible atender a una situación excepcional como la actual" sin "más recursos" y "obligando a los profesionales a trabajar con déficits de personal y cada vez más agotados".

REDUCIR LISTAS DE ESPERA Y COLAS

Ante esta situación, el BNG propone en el Parlamento "normalizar" la atención presencial a través de un incremento del número de profesionales e implementando protocolos preventivos. De este modo, se podría "dar respuesta" a las necesidades sanitarias de la ciudadanía y acabar "con las listas de espera y las colas a las puertas de los centros de salud".

Paralelamente, Montse Prado defiende que haya un protocolo "claro y unificado" para que todos los centros de Atención Primaria garanticen un acceso "equitativo": "Hay que definir claramente qué se atiende presencialmente y qué por teléfono".

Asimismo, el Bloque aboga por aumentar el personal de atención telefónica para que esta se preste "sin demoras" y "con la calidad necesaria", además de un "refuerzo" en los equipos de limpieza de ambulatorios y puntos de atención continuada (PAC).

PLAN DE RECURSOS HUMANOS

Para ello, propone también un plan de ordenación de recursos humanos para identificar las plazas necesarias que consigan acabar "con la sobrecarga" actual y la "precariedad laboral".

"Las y los profesionales no son de goma, no se pueden estirar indefinidamente. Si no se aumentan los recursos es imposible dar respuesta a las necesidades sanitarias de las gallegas y los gallegos", subraya Prado, para seguidamente recordar a la Xunta que "la falta de profesionales y recursos no se solucionan con una 'app' que acaba de anunciar" para las consultas.

INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA ATENCIÓN PRIMARIA

Entre las demandas del Bloque llevadas al Parlamento se incluye el compromiso de aumentar progresivamente el presupuesto para Atención Primaria hasta el 25 por ciento y la creación de Xerencias propias con "capacidad de decisión" de recursos tanto económicos como humanos.

De igual modo, recoge un mayor acceso a pruebas diagnósticas, un incremento de profesionales y la incorporación de servicios como Psicología Clínica, Terapia Ocupacional, Logopedia, Podología y Trabajo Social, entre otras.