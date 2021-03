Como un berro profundo, punzante, desesperado e amargo, a dor causada pola endometriose condiciona o día a día dunha de cada dez mulleres en idade fértil. Ao redor de 60.000 galegas. Aínda así, son poucas as que coñecen esta enfermidade e menos aínda as que manexan información sobre os seus síntomas. Un silencio que arrincona ás afectadas, e que desde a asociación quererENDO Mulleres con Endometriose queren romper. “Se a regra non che deixa facer vida normal, é que algo vai mal”, proclaman, desde esta organización galega, para reivindicar a importancia de acudir ao médico e saír da consulta cun diagnóstico que, aseguran, adóitase demorar “unha media de oito anos”.

A endometriose é unha doenza crónica consistente no crecemento de endometrio, o tecido de revestimento do útero, noutras partes do corpo, en forma de implantes. Dores abdominais “fortísimos, que che tomban”, sobre todo durante o período menstrual, son o síntoma máis frecuente desta patoloxía. “Pero tamén dor ao ir ao baño, ou durante ou despois das relacións sexuais, poden ser sinais de que algo no noso corpo está a fallar”, advirte Cristina Novoa, portavoz de quererENDO, quen reivindica o diagnóstico precoz como unha das principais “armas” para facer fronte a unha enfermidade cuxa causa “non está clara” e que, por tanto, “non ten tratamento específico, nin cura”. “Os tratamentos máis comúns son a cirurxía para extraer o tecido endometrial implantado fóra do útero e a terapia hormonal”, expón Novoa, quen lembra que a endometriose é unha patoloxía con tantas arestas que hai que “personalizar” cada caso, xa que o que funciona nunha paciente pode non ser o adecuado para outra. No seu caso, tras o diagnóstico, o tratamento foi “a base de analxésicos, antiinflamatorios e anticonceptivos”. “Fixéronme tamén uns períodos de menopausas inducidas, e despois de todo iso tiven o mellor paliativo para a dor, que foi quedarme embarazada do meu fillo mediante fecundación in vitro, porque de maneira natural era inviable pola enfermidade”, sostén e asegura que, no seu caso, as hormonas que se segregan durante a xestación e a lactación, de maneira natural, “mantiveron baixo control a endometriose” durante ese período. “Foi unha época marabillosa, porque a dor desapareceu por completo”, recalca.

Marzo é o mes da endometriose, e as afectadas volven poñer sobre a mesa as súas reivindicacións, que no caso de Galicia, inclúen a posta en marcha dunha “unidade multidisciplinar” para esa enfermidade. “Hai unidades específicas, pero non en todas as áreas sanitarias (na Coruña funciona desde 2016 e o Parlamento instou esta semana á Xunta a amplialas a tódalas demarcacións). Ademais, a abordaxe ten que implicar a moitos profesionais doutras tantas especialidades: xinecólogos, internistas, médicos de dixestivo, urólogos... e tamén fisioterapeutas —porque recuperar a mobilidade do chan pélvico, tras as cirurxías, axuda moito a soportar a cronicidade da dor—, anestesistas, psicólogos...”, enumera Novoa, quen subliña que outra das reivindicacións do colectivo é que ás pacientes ofrézaselles a posibilidade de “conxelar tecido ovárico”, e que nas unidades de reprodución asistida haxa un “itinerario específico” para elas. Ademais reclaman, como “absoluta prioridade”, a investigación. “En Galicia non existe ningún estudo, a día de hoxe, sobre mulleres con endometriose”, subliña Cristina Fernández, quen considera que este ano, coa pandemia, “quedou sobradamente demostrada” a importancia investigar no ámbito da saúde”. Unha pandemia que, advirten en querENDO, impactou tamén neste colectivo. “Moitas consultas foron atrasadas (ou canceladas), hai probas sen facer..., pecharon as unidades de reprodución. Para calquera enfermidade crónica, isto foi unha hecatombe”, avisan.

Cristina Fernández, presidenta da asociación querENDO Mulleres con Endometriose

" Ter un diagnóstico é clave, mesmo polo tema laboral" Cristina Fernández recoñece ser unha rara avis entre as mulleres con endometriose, porque nunca lle doeu a regra e o seu diagnóstico chegou “en apenas cinco meses”, tras sufrir, iso si, un primeiro episodio de dor “fortísimo”. “O meu caso non é significativo, pero en querENDO Mulleres con Endometriose temos socias que con 16 ou 17 anos xa están diagnosticadas, sofren moitas dores durante as regras e iso lles afecta enormemente no seu día a día. Hai pouco tempo, sen ir máis lonxe, comentábame unha nai que a súa filla, con endometriose, está metida en casa porque cando os seus amigos fan plans e a ela tócalle a regra, non pode ir porque morre de dor. Na asociación hai tamén mulleres con implantes endometriósicos no embigo —que cando teñen a regra sangran un pouco por aí—, ou nos pulmóns”, sostén a presidenta da entidade, xurdida ante “a necesidade de dar visibilidade” a esa doenza. “Se a regra non che deixa facer vida normal, é que algo vai mal”, é a súa lema. “A dor é síntoma de que algo pasa. Podes ter unhas molestias normais, pero sufrir unha dor incapacitante durante a menstruación non é normal”, subliña Cristina, quen insiste en que o “gran problema” da endometriose é que “non se saben ben as causas, porque non se investiga” e, por tanto, “tampouco hai un tratamento específico ou un protocolo”. “Ante a dor, recéitanse analxésicos. Se vai a máis, a pílula anticonceptiva. Pero a enfermidade pode seguir evolucionando, e nós temos que pelexar por un diagnóstico antes de tomar nada. Se nos teñen que facer probas, que nolas fagan. O que sexa necesario, mesmo, por unha cuestión laboral, porque en querENDO temos socias con empregos temporais que non foron renovadas por este problema. Non é o mesmo dicir ao teu xefe ‘dóeme a regra e non podo ir hoxe a traballar’, que ter un diagnóstico que o xustifique”, explica a presidenta da asociación, quen asegura que “aínda hai moita incomprensión”, tanto a nivel social como sanitario, con respecto á endometriose. “É complicado medir a dor, pero o certo é que esta enfermidade é moi incapacitante”, remarca Cristina, quen insiste na necesidade de visibilizar a endometriose, pero tamén de acompañar e asesorar ás afectadas durante todo o proceso. “E de loitar para que se nos dea a asistencia sanitaria que realmente necesitamos, e iso inclúe investigación, formación para os profesionais e unidades multidisciplinares ás que poder acudir. Unidades integradas por especialistas médicos, pero tamén por fisioterapeutas e psicólogos, porque ás veces é difícil xestionar o que supón esta enfermidade, sobre todo con respecto ao tema da maternidade”, destaca.