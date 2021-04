O Consello de Europa avisa de que a porcentaxe actual de menores de 15 anos que non saben falar galego podería aumentar, cuestión que suporía que a cifra publicada polo Instituto Galego de Estatística (IGE) --23,9%-- podería incrementarse.

Así o sinala no seu último informe sobre a aplicación da Carta das Linguas Minoritarias, un texto no que, segundo A Mesa Pola Normalización Lingüística, confirma as súas sospeitas e avala as súas propostas presentadas tanto no Parlamento galego como no Congreso.

O presidente da Mesa, Marcos Maceira, explica que se trata dun estudo que dá de prazo até o 1 de agosto de 2023 para que o Estado conteste os requirimentos que lle realiza.

Segundo indica Maceira, a pesar de que o Estado respondeu en febreiro o Consello que se cumprían todos os requirimentos de obrigado cumprimento feitos en 2019 sobre a educación e xustiza, A Mesa "documentou perfectamente" como nestes ámbitos "non se cumpre" a Carta Europea das Linguas.

Respecto diso, sinala que, no ámbito da educación, o informe remarca que o decreto do plurilingüismo da Xunta "non cumpre coa carta" e alerta de que case un 24% dos menores de 15 anos "non son capaces de falar en galego" e avisa de que esta porcentaxe se pode incrementar se non se modifican as medidas na educación.

Ademais, Maceira apunta que, no estudo publicado esta semana, o Consello de Europa fala da situación do galego na xustiza e pide ao Estado que modifique a Lei orgánica do poder xudicial para que, a petición dunha das partes, póidase desenvolver o proceso en calquera das linguas cooficiais do Estado.

"O comité de expertos atendeu perfectamente o que nós denunciamos a través dun informe a pesar dos intentos de presión da Xunta e do Estado", indica Marcos Maceira, que asegura que "xa é hora de que se atendan este tipo de recomendacións de obrigado cumprimento".

Sobre este punto, aínda que lembra que o consello dá de prazo até agosto de 2023 para atender as recomendacións, o presidente da Mesa considera que, no caso da educación, "é hora de que a Xunta fale".

"O mínimo que pode facer a Xunta é sentar e falar, porque hai requirimentos que non son de onte, teñen moitos anos xa", subliña para lembrar que A Mesa tamén levou ao Congreso unha iniciativa para que os procesos xudiciais poidan desenvolverse en galego, cuestión para a que ve "imprescindible" que o persoal desta administración "teñan como requisito que coñecer o galego".

GALEGO-ASTURIANO

Ademais, nun anexo ao seu último informe sobre a aplicación da Carta das Linguas Minoritarias en España, o Consello reclama ao Goberno do Principado de Asturias que poña en marcha unha política lingüística para o galego-asturiano.

Os expertos europeos tamén reclaman recoller os nomes de 'asturiano' e 'galego-asturiano' no Estatuto. Actualmente, a lingua aparece recollida co nome de 'bable', mentres que o idioma propia do Navia-Eo non está recoller.

O informe destaca que Asturias conta cunha lexislación para garantir a protección, promoción e normalización das linguas propias e que a Lei de Uso establece un marco legal de protección tanto para o asturiano e galego-asturiano, prevendo o seu uso na administración pública, educación, os medios de comunicación, a produción impresa e audiovisual, os topónimos e os órganos asesores.

"Existe, por tanto, unha política lingüística activa e exhaustiva no marco desta Comunidade Autónoma, a pesar de que nin asturiano nin galego-asturiano son recoñecidas polo momento como linguas cooficiais e que, por tanto, só gozan dun grao de protección de conformidade coas disposicións da Carta Europea", indicaron.