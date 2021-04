A Coruña y toda su área metropolitana, excepto Carral, pasarán a partir de la medianoche del próximo viernes al nivel más bajo de restricciones fijadas por el Sergas ya que su incidencia acumulada está por debajo de los 150 casos por cada cien mil habitantes en catorce días, según lo acordado esta tarde por el comité clínico que asesora al Sergas. De este modo, tanto la ciudad de A Coruña como los concellos de Arteixo, Bergondo, Betanzos y A Laracha -que estaban en nivel medio de restricciones- bajan el nivel medio-bajo que supone que los locales de hostelería podrán ampliar sus aforos al 50% en interiores (hasta ahora era del 30%) y al 75% en terrazas (estaba en el 50%). El horario de cierre se mantiene en las 21.00 horas y sigue la limitación de reuniones al aire libre entre un máximo de seis personas, sean o no sean convivientes.

El comité clínico también incluye en el nivel medio-bajo a Abegondo (que iniciaba Semana Santa en el alto) y sube a Carral hasta el alto, lo que supone que los locales de hostelería no podrán servir en el interior. Salvo este municipio, el resto de los del área sanitaria de A Coruña y Cee se quedan en el nivel más bajo de restricciones que marca el Sergas. Una situación en la que se encuentra la gran mayoría de la comunidad salvo A Pobra do Caramiñal y O Grove que están en nivel máximo de restricciones (que implica cierre perimetral y prohibición de trasladarse a otros concellos), seis municipios -Carral, Pobra do Brollón, Rábade, O Irixo, Monterrei y A Illa- que están en nivel alto y otros once (Beade, Cortegada, Padrenda, O Carballiño, Boimorto, Sanxenxo, Meis, Cangas, Gondomar, Moaña y Baiona) que se quedan en nivel intermedio.