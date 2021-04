Primero fue la Lei de Saúde, que fija el marco legal para hacer obligatoria la vacunación si se considera necesario, y ahora el pasaporte COVID que impulsa la Xunta. Ni uno ni otro convencen al Gobierno de Pedro Sánchez. La norma ha sido recurrida en el Tribunal Constitucional y ayer la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, cargó contra el certificado digital de vacunación anunciado por el Ejecutivo autonómico.

Maroto pidió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que se coordine con el Gobierno central para no anunciar a la población medidas que luego no se pueden llevar a cabo, como un pasaporte de vacunación propio.

La ministra defendió que las comunidades no pueden crear estos pasaportes, sino que tienen que desarrollarse para toda España. “Tengo que decir que en este momento no se puede desarrollar, tal y como Galicia establece, un certificado a nivel de una comunidad autónoma, este certificado se tiene que hacer a nivel nacional”, señaló ayer la titular de Turismo.

Maroto pidió “al señor Feijóo y a todas las comunidades autónomas” que se coordinen con el Gobierno central. “Creo que los ciudadanos no quieren improvisaciones”, opinó la ministra, quien añadió: “Creo que el ruido no ayuda, donde nos tenemos que coordinar es en los espacios que el Gobierno y comunidades autónomas tenemos, y que cualquier anuncio que se haga, por favor, que se haga coordinado”. Ello “para no generar expectativas a la gente de que se pueden hacer cosas que no se pueden llevar a cabo porque no tienen competencia las comunidades autónomas”, señaló Maroto.

“Menos improvisación, más pensar en el interés general y más coordinación con el Gobierno de España, que sin duda somos un Gobierno que hemos demostrado que sabemos cogobernar y que pensamos siempre en el interés general”, concluyó la ministra.

Reyes Maroto precisó que el Gobierno de España está trabajando en la creación de un certificado digital en el seno de la Unión Europea, el cual se prevé que esté disponible para el mes de junio y contemple no sólo si el ciudadano ha recibido la vacuna contra el coronavirus, sino otros datos como si ha pasado la enfermedad o se ha hecho la prueba diagnóstica en las últimas horas.

Feijóo, por su parte, se reafirmó ayer en sus planes, al asegurar que el Sergas activará de forma inmediata un certificado digital para aquellas personas que estén vacunadas en Galicia, “anticipándose” al certificado verde sobre el que trabaja la Unión Europea para facilitar la movilidad.

Esta acreditación, que también recogerá datos sobre pruebas diagnósticas de COVID, estará disponible en la aplicación Pass Covid, así como las aplicaciones propias del Servizo Galego de Saúde, según señaló el presidente gallego. Feijóo confía que “en días”, Galicia pueda “acreditar a todas las personas vacunadas en Galicia” y certificar que una “persona está inmunizada y no tiene los riesgos que las personas que no tienen aún (entre las que se ha incluido) la suerte de tener la vacuna dispensada”. Por otra parte, también se pronunció sobre el rechazo del Gobierno a la Lei de Saúde. Tildó de “sorprendente” que en Euskadi haya, a su juicio, un proyecto de ley muy similar al de Galicia, que gestionan el PSE y el PNV, y el PSOE de Madrid haya recurrido ante el Tribunal Constitucional el aprobado en Galicia.