Sanidade permitirá a partir de la medianoche del viernes 9 al sábado 10 de abril las reuniones de hasta cuatro no convivientes en domicilios y hasta seis en espacios al aire libre en Galicia, según ha informado hoy el conselleiro Julio García Comesaña. Y la Xunta adelanta a esta misma medianoche la entrada en vigor del nuevo mapa de restricciones, con A Coruña y toda su área metropolitana excepto Carral en nivel medio-bajo, de forma que a partir de este jueves día 8 de abril los locales de hostelería del área coruñesa verán ampliados sus aforos tanto en interior como en terrazas y no a partir del viernes como se había anunciado.

La autorización para reuniones de hasta 4 no convivientes en domicilios y hasta 6 en espacios al aire libre en Galicia no entrará en vigor hasta la madrugada del viernes 9 al sábado 10, lo que en la práctica supone que en Galicia estas reuniones estarán permitidas a partir de las 06.00 horas del sábado, pues sigue vigente el toque de queda a las 22.00 horas, con lo cual durante esa primera madrugada no estarían permitidos estos encuentros.