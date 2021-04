El Sergas inició ayer la vacunación masiva contra el coronavirus en las siete áreas sanitarias gallegas, lo que permitirá que solo en la demarcación coruñesa reciban la primera dosis 25.850 personas entre hoy y el próximo domingo. A ellas hay que sumar las 3.700 que ya fueron convocadas ayer para vacunarse tanto en el recinto de Expocoruña —habilitado para la administración masiva de este fármaco— como en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee. Pese a las largas colas que se formaron en la primera jornada de vacunación y a que hubo quienes afirmaron esperar algo más de una hora, desde el Sergas aseguran que el ritmo de administración fue el esperado y no hubo ningún tipo de demora.

La llegada a Galicia de miles de dosis de AstraZeneca, Pfizer y Moderna ha permitido iniciar la vacunación masiva en la comunidad en otras franjas de edad distintas a los mayores de 80 años. Los primeros convocados —ayer por la tarde y y hoy durante todo el día— serán los nacidos entre 1956 y 1961, es decir, quienes tienen de 60 a 64 años y que recibirán la vacuna de AstraZeneca ya que, de momento en España, Sanidad solo la recomienda para menores de 65 años. Pese a que la semana pasada el Sergas había anunciado que la vacunación con AstraZeneca se retomaría entre los ciudadanos de 55 a 65 años y se haría por orden alfabético a partir de la H en el primer apellido, finalmente la Xunta sigue lo recomendado por el Ministerio y se ha convocado primero a quienes tienen entre 60 y 65, empezando por los de mayor edad.

El Sergas ha citado, vía SMS en el móvil, a 55.000 gallegos de esta franja de edad para que o bien acudiesen ayer a su punto de vacunación más cercano o lo hagan hoy en la hora asignada. En el caso del área sanitaria de A Coruña, la inmunización se realiza en Expocoruña y en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee. Entre ayer y hoy se citó a 11.250 personas. A lo largo de esta jornada están convocados 6.700 coruñeses en Exporuña y 850 en Cee. Desde la Consellería de Sanidade aseguran que finalizadas estas dos jornadas se llamará a quienes no asistieron para ver si pueden ser citados en los siguientes días disponibles para la vacunación.

A partir de mañana serán los que tengan entre 75 y 79 años quienes recibirán la vacuna contra el coronavirus. En este caso se les administra o la de Pfizer o la de Moderna que son las que hay aprobadas ahora mismo —a la espera de que lleguen las primeras de Janssen, también autorizada ya por la Agencia Europea del Medicamento— para mayores de 65 años ya que se realizaron ensayos clínicos suficientes sobre la eficacia y la ausencia de riesgos en este colectivo.

Se citará a 90.000 gallegos —18.300 del área sanitaria coruñesa—, nacidos entre los años 1942 y 1946. El Sergas ya envió un SMS o realizó una llamada robótica a todos los convocados el pasado lunes en donde se les instaba a confirmar si podrán acudir o no a la cita asignada. Equipos de citación del Sergas llamarán hoy personalmente a aquellos ciudadanos que todavía no hayan comunicado al Sergas si irían o no a la cita.

Al tratarse de una vacunación masiva y al contrario de lo que sucede con los mayores de 80 años —a los que se les citó, salvo casos puntuales en festivos o fines de semana, en su propio centro de salud, donde recibieron la vacuna correspondiente—, el Sergas apuesta ahora por realizar la administración en grandes recintos. En el caso de la ciudad de A Coruña el lugar elegido es Expocoruña, preparado en su momento para funcionar como hospital de campaña si fuese necesario y que ha servido en los últimos meses tanto para realizar cribados masivos como ahora para la vacunación. Desde la gerencia del área sanitaria de A Coruña indicaban ayer que se han habilitado veinte puestos de enfermería en el recinto en donde trabajan auxiliares y enfermeros y que en cada turno —de mañana o de tarde— hay un médico “con un equipo de reanimación” por si algún paciente sufriese una grave reacción alérgica a la vacuna. Precisamente por ello, quienes reciben la vacuna tienen que esperar al menos 15 minutos en una zona habilitada para ello y así descartar que se sufre algún tipo de reacción grave.

Como ya ocurrió en otros puntos del país ante el inicio de la vacunación masiva, en la tarde de ayer se sucedieron largas colas en las inmediaciones del recinto de Expocoruña aunque desde el Sergas aseguran que la vacunación se realizó al ritmo esperado y que no hubo retrasos ni demoras y recuerdan que no hay que acudir antes de la hora fijada en la cita marcada por el Sergas (hubo quien llegó con tres horas de antelación) para evitar una mayor concentración de gente en la zona. También, pese a que no hay datos concretos, aseguran que la mayoría de asistentes no mostró ninguna reticencia por vacunarse con AstraZeneca.

En la cola hubo encuentros inesperados como el de Chus y Loli, vecinas del mismo edificio, y que sin saberlo fueron citadas el mismo día para recibir la vacuna y se vieron también rostros conocidos de la ciudad como el rector de la Universidade, Julio Abalde, o el presentador de la TVG Xosé Ramón Gayoso, ambos en la franja de 60 a 65 años y que ayer hicieron cola junto a cientos de coruñeses para inmunizarse frente al COVID-19.

A Coruña y Ourense, únicas áreas con un descenso de casos

El área sanitaria de A Coruña y Cee bajó ayer a 685 casos activos de COVID, diez menos que el lunes, y junto con la de Ourense es la única donde desciende la cifra global de contagiados en el balance diario ofrecido por Sanidade que revela además que se detectaron 26 nuevos positivos en A Coruña en la última jornada, de los que 21 fueron a través de PCR. Hubo 1.476 pruebas de este tipo, lo que sitúa la tasa de positividad en el 1,4%. Los 21 positivos por PCR son apenas una quinta parte del total en Galicia (116), muy por debajo de cifras de la tercera ola en las que A Coruña acaparaba más de la mitad de los contagios en la comunidad gallega. El área coruñesa es además la única donde la cifra de infecciones activas baja de manera ininterrumpida desde mediados de marzo, cuando se registró un leve repunte de tres casos activos el día 15 y una subida de 23 infectados el día 16. A partir de ahí, el número total de contagiados va a menos de forma mantenida, no así en el resto de áreas sanitarias de Galicia donde se han dado pequeñas oscilaciones hacia arriba o hacia abajo que dibujan picos en sus curvas de casos activos. En cuanto a la presión asistencial se mantiene en cifras similares a día anteriores. Hay 80 pacientes con coronavirus ingresados en el área de A Coruña y 15 de ellos precisan atención en UCI.