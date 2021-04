La Xunta incorpora a la localidad ourensana de Carballeda de Valdeorras a la lista de municipios en nivel máximo de restricciones, en la que también se encuentran A Pobra do Caramiñal y O Grove, según lo acordado esta mañana por el subcomité clínico que asesora a la Xunta de Galicia en la gestión de la pandemia. En A Coruña, Carral continuará en el nivel alto de restriccionesestablecido el pasado martes, lo que implica que los locales de hostelería no podrán servir en el interior. En este mismo nivel se encuentran los concellos de O Irixo, Boimorto, Boiro, Barreiros, A Pobra do Brollón, Monterrei y A Illa. Las medidas entrarán en vigor a partir de las 00.00 horas del próximo lunes.

En el nivel medio de restricciones se quedan los concellos de Vilaboa, Soutomaior, Ribadumia, Rábade, Vilanova, As Neves, Noia, Sanxenxo, Meis, Baiona, Gondomar, Carballiño, Cortegada y Padrenda. El resto de municipios se mantienen en nivel medio bajo, tal y como ha acordado el último comité clínico.

Continúan los cribados de detección de COVID-19

El Sergas convoca hasta el próximo 19 de abril a más de 35.000 personas en Galicia para la realización de cribados poblacionales para detectar nuevos casos positivos de COVID-19.

En la ciudad de A Coruña, serán llamadas un total de 25.879 personas de entre 20 y 40 años para la realización de las pruebas, mientras que en Boiro serán citadas 3.500 personas de 30 a 45 años.

En Pantón (Lugo), se convocará a 60 personas y en los concellos de Monterrei y Carballeda (Ourense) a 1.400 personas de entre 18 y 74 años. En A Illa y O Grove (Pontevedra), se llamará a 4.300 personas de 40 a 64 años en el primer caso y de 19 a 49 en el segundo.

Programa de vacunación para el fin de semana

La Xunta convoca a cerca de 52.000 personas a lo largo de este fin de semana para vacunarse en Galicia. El sábado y el domingo se administrará la vacuna de Pfizer a unas 27.000 personas, junto a otras 25.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca.

Sanidade administró ayer un total de 33.229 dosis de vacunas contra la COVID-19. De ellas, 31.882 personas recibieron la vacuna de Pfizer y 1.347 la de AstraZeneca.

En el caso de la vacuna de AstraZeneca, 1.264 dosis se administraron en grandes recintos y 83 en otros puntos de vacunación. El porcentaje de adherencia en el caso de A Coruña alcanzó el 81,6% y el 80,4% en Cee. Así, el porcentaje global de adherencia a la vacuna de AstraZeneca en la comunidad es del 77,43%.