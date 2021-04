La Consellería de Sanidade incorpora a la localidad ourensana de Carballeda de Valdeorras a la lista de municipios en nivel máximo de restricciones, en la que también se encuentran A Pobra do Caramiñal y O Grove, según lo acordado ayer por el subcomité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia. En la comarca de A Coruña, Carral continuará en el nivel alto de restricciones establecido el pasado martes, lo que implica que los locales de hostelería no podrán servir en el interior. En este mismo nivel se encuentran los concellos de O Irixo, Boimorto, Boiro, Barreiros, A Pobra do Brollón, Monterrei y A Illa. Las medidas entrarán en vigor a partir de las 00.00 horas del próximo lunes.

En el nivel medio de restricciones se quedan los concellos de Vilaboa, Soutomaior, Ribadumia, Rábade, Vilanova, As Neves, Noia, Sanxenxo, Meis, Baiona, Gondomar, Carballiño, Cortegada y Padrenda. El resto de municipios se mantienen en nivel medio bajo, tal y como ha acordado el último comité clínico.

Por otro lado, el Servizo Galego de saúde (Sergas) convocará hasta el próximo 19 de abril a más de 35.000 personas en Galicia para la realización de cribados poblacionales para detectar nuevos positivos de COVID-19.

Cribados en A Coruña

En la ciudad de A Coruña, serán llamadas un total de 25.879 personas de entre 20 y 40 años, de los barrios de O Ventorrillo, Castrillón, Os Mallos, Matogrande y Labañou, para la realización de las pruebas, en el centro de especialidades del Ventorrillo o el Chuac.