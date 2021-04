A película Ons, dirixida por Alfonso Zarauza, foi a gran triunfadora da XIX edición dos Premios Mestre Mateo da Academia Galega do Audiovisual (AGA), ao obter nove galardóns, entre eles o de mellor longametraxe, nunha gala presencial a pesar da pandemia de COVID, na que se adoptaron estritas medidas de seguridade.

O Teatro Colón da Coruña acolleu a cerimonia, máis áxil que de costume, á que asistiron o novo delegado do Goberno, José Miñones; o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e a alcaldesa da Coruña, Inés Rey, entre outras autoridades, para demostrar a súa aposta pola cultura e o audiovisual galego.

O actor e dramaturgo Manuel Lourenzo recolleu o Premio de Honra Fernando Rey en recoñecemento á súa intensa e prolífica traxectoria ante un auditorio en pé.

A gala foi presentada por Lucía Veiga, dirixida por Tito Asorey e amenizada pola música do grupo De Vacas, moi aplaudida, na que diversas personalidades da pequena e gran pantalla anunciaron as candidaturas gañadoras. Algunhas delas foron Bárbara Grandío, Diego Viaño, Esther Estévez, Iria Sobrado, Isabel Blanco, Luís Iglesia, Marta Larralde, Miguel de Lira, Pilar García Rego, Susana López, Susana Sampedro ou Xosé Barato, ademais de varias conexións por videoconferencia con actores como Martiño Rivas, Touriñán ou Luís Zahera.

Nesta edición, a Academia Galega do Audiovisual entregou a maioría dos seus premios a Ons, que logrou nove das 13 candidaturas coas que concorría. Ademais da mellor longametraxe foi recoñecida pola dirección de Fotografía de Alberte Branco ( AEC), a dirección de produción de Tamara Soto, o guión de Alfonso Zarauza e Jaione Camborda, a montaxe de Fernando Alfonsín, o son de Sérgio Silva e David Machado e case todas as categorías de interpretación, con premios para Melania Cruz, Antonio Durán Morris e Marta Lado.

Séguelle moi de preto pola Illa das mentiras, da coruñesa Paula Cons, que logrou cinco galardóns dos doce aos que optaba, entre eles os de mellor dirección para a propia Cons, interpretación masculina de reparto para Milo Taboada, dirección de arte para Antonio Pereira, maquillaxe e salón de peiteado para Raquel Fidalgo e Patricia Vilela e vestiario para Eva Camiño.

Outros premiados este sábado foron Rodrigo Vázquez, mellor comunicador co programa Quen anda aí?; Marcos Estebo, Diego Guerrero e Mónica Ares á mellor realización por Cos pés na terra; e a Orquestra Fugaz de Improvisación á mellor música orixinal pola banda sonora de 9 Fugas.

O resto de galardóns repartíronse entre Nación de Nós Produtora Cinematográfica Galega coa participación da Televisión de Galicia (TVG) como mellor documental; Néboa, de RTVE e Voz Audiovisual, como mellor serie de televisión; e Cinephilia, de Noveolas Producións e Telemiño, como mellor programa.

Desde ou mar, de Juan Galiñanes e Kaito Estudos, logrou o premio ao mellor anuncio publicitario; Muinheira de interior, de Xaime Miranda, foi o mellor videoclip; Carne de Abano Producións e Xoves de comadres, de Islandia Producións, recibiron senllos galardóns á mellor curtametraxe de animación e imaxe real; e Xan, de Lucía Estévez e Miguel Canalejo, é a mellor serie web.

Nesta edición, a Academia do Audiovisual premiou a traxectoria do actor, dramaturgo, director teatral, tradutor e docente Manuel Lourenzo co premio Fernando Rey polo súa “irreemplazable contribución á cultura galega”. Lourenzo naceu en 1943 en Ferreira do Valadouro (Lugo), foi fundador de O Facho, Teatro Circo, Escola Dramática Galega, Compañía Luís Seoane, Elsinor Teatro e Compañía Casahamlet, e un personaxe audiovisual popular, co pescador Melgacho, na serie Mareas Vivas, e Vicente Otero, Terito, na serie Fariña. Entre outros recoñecementos, recibiu o Premio Abrente (1978), Premio Nacional de Literatura Dramática (1997), Pedrón de Ouro (2001) e Premio Nacional dá Cultura Galega en Artes Escénicas (2008). É profesor Honoris Causa pola ESAD e Socio de Honra da Asociación de Escritores en Lingua Galega.