Las farmacias coruñesas, unas 558 en la provincia, realizarán test de saliva a adolescentes que tengan entre 12 y 17 años. A través de un programa de colaboración con la Consellería de Sanidade, pondrán en marcha, de forma voluntaria, un nuevo cribado para detectar casos de COVID-19. Desde el próximo lunes 19 y durante un mes, la Xunta enviará a las farmacias los kits de autorrecogida de muestras de saliva para ser distribuidas entre jóvenes de 12 a 17 años que no hayan tenido resultados positivos en COVID-19 en los últimos tres meses, no sean contactos de seguimiento, no hayan hecho PCR en los últimos 15 días y no presenten síntomas de infección por coronavirus.

Las farmacias entregarán un kit de uso personal en el que quedará registrado su tarjeta sanitaria y un teléfono de contacto para comunicar los resultados. Los participantes tendrán que recoger la muestra de saliva por la mañana, antes de beber o lavarse los dientes, y entregarla en la farmacia siguiendo las pautas y los plazos indicados.

Desde el pasado 18 de marzo, las farmacias de Arteixo realizan este tipo de cribados entre los ciudadanos, al que también se han sumado desde el 24 de marzo las boticas de Culleredo. En ambos concellos, se han dispensado 2.639 kits y se han remitido para ser analizados en el laboratorio 2.258 muestras.