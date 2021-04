El Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC) colaborará con la Consellería de Sanidade en un cribado dirigido a adolescentes, de entre 12 y 17 años, mediante test de saliva y con el que se pretende detectar posibles casos asintomáticos de coronavirus y detener así cadenas de transmisión. Los farmacéuticos esperan que la gran mayoría de las 558 boticas de la provincia se adhieran a esta iniciativa que comenzará a partir del próximo lunes y durará un mes.

La dinámica es similar al cribado que se puso en marcha hace unas semanas en los concellos de Arteixo y de Culleredo. En este caso, el cribado —que es de carácter voluntario— va dirigido a jóvenes de 12 a 17 años que no hayan tenido COVID en los últimos tres meses, que no tengan síntomas, no hayan estado en contacto con un positivo ni se sometiesen a una PCR en los últimos 15 días.

Una vez solicitada la participación en la farmacia que se desee, el boticario facilitará el kit para realizar el test en casa bien al propio interesado o a sus padres o tutores legales. Este test incluye un código que irá asignado a su tarjeta sanitaria y así en caso de dar positivo, se le llamará directamente para comunicarle el resultado.

El paciente debe recoger la primera muestra de saliva de la mañana —antes de beber, comer, lavarse los dientes o fumar— e incluirla en el bote que se le ha entregado. Una vez recogida la muestra se llevará de nuevo a la misma farmacia, donde se trasladará hasta el laboratorio de referencia para ser analizada.

Esta iniciativa se suma a la puesta en marcha desde mediados de marzo en Arteixo y Culleredo (en estos casos para adultos). En ambos concellos se repartieron un total de 2.639 kits para la recogida de muestras y fueron 2.258 los pacientes que finalmente las entregaron en la botica para su análisis.