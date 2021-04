La gallega María Jesús Lamas, directora de la directora de la Agencia Española de Medicamentos (AEM), apuntó ayer que la falta de capacidad para abastecer a todo el mercado europeo está retrasando la firma del contrato de la Unión Europea con Novavax, vacuna cuyo antígeno produce en Porriño Biofabri, filial del grupo farmacéutico Zendal.

La farmacéutica e investigadora señaló que los ensayos clínicos de Novavax, una de las fórmulas contra el COVID-19 que están en evaluación para añadirse a las de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, “van sobre la marcha, no se prevén retrasos, pero el despliegue de la producción en Europa está siendo un poco más complicado”. Lamas matizó que la producción en la planta gallega “va francamente bien, con unos rendimientos muy altos, pero no tienen una capacidad tan grande como para abastecer a todo el mercado europeo, y de hecho esto es lo que está, me imagino, retrasando un poco la firma del contrato. Necesitan de más plantas”, precisó.

María Jesús Lamas calificó de “muy interesante” la vacuna de Curevac, de ARN mensajero, por fabricarse en Alemania y tener varias fábricas en Europa. Además, puede rediseñarse en 3 meses contra las nuevas variantes. Podría ser autorizada en junio, pronosticó.