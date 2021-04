José lee el periódico en las butacas del segundo piso, Dulce charla a pocos metros con una compañera mientras de fondo se escuchan las directrices de la fisioterapeuta que imparte un taller, otro usuario disfruta de un libro en el balcón de su habitación y hay movimiento en la enfermería, donde acuden al control diario cuatro mujeres. Podría ser un día normal de cualquier año en la residencia Torrente Ballester de A Coruña, pero estamos en pandemia y se nota. El control de temperatura a la entrada, que todo el mundo lleve mascarilla, que se mantengan los turnos para el comedor, se hagan test semanales o que quienes lleguen nuevos tengan que pasar 48 horas aislados por prevención revelan que, pese a ser de los primeros centros en vacunarse en Galicia, ellos como el resto de residencias todavía están en plena desescalada y muy lejos de la ansiada normalidad. “Por prudencia se avanza muy poco a poco. Gracias a la vacunación se retomaron las salidas al exterior y las visitas de familiares, pero todavía no hemos podido recuperar muchas actividades grupales por la limitación de aforo y se sigue funcionando en grupos burbuja, algo que creo que igual ya podría dejar de hacerse”, explica el director del centro, Juan Cores, quien asegura que ha sido un “año durísimo” para los mayores, en el que han demostrado “una gran fuerza de voluntad y resiliencia”. “Aquí realmente aprendes lecciones de vida”, sostiene.

La pandemia arrancó hace poco más de un año con el confinamiento obligado de toda la población. Pero lo que para la mayoría de gallegos fueron dos meses, se prolongó en el tiempo para quienes vivían en una residencia. “De doce meses de pandemia, estuvieron unos diez que no podían salir al exterior”, indica Cores, quien reconoce que es uno de los aspectos que peor llevaron los usuarios. Una opinión que comparte la doctora del centro Teresa Miranda, que resalta que este año sin actividad exterior “provocó un deterioro físico y cognitivo” e hizo mella en el ánimo de muchos residentes. En un centro, donde dos tercios de los usuarios son plenamente autónomos, el no poder salir rompió las rutinas de muchos de ellos. “Tenemos un usuario que siempre salía en bicicleta, otra que por las mañanas iba a nadar y después a yoga, los que iban a hacer la compra...”, indica Miranda, quien destaca que además en estos meses se han visto obligados a vivir todo en la distancia. “Hay gente que ha perdido familiares y no ha podido estar, que han tenido bisnietos y no los conocen”, sostiene. “Y hay que tener en cuenta que un año para estas personas no es lo mismo que a otras edades y cuando les explicabas lo que ocurría y que no se podía, ellos lo entendían y asumían con gran fuerza de voluntad”, añade Cores.

Muchos no veían el momento de poder volver a salir. Es el caso de José Canabal, de 78 años, que tiene claro lo que más echó de menos: “Deseaba ir a pasear”. Y entre sus prioridades cuando ya fue posible, cosas rutinarias, pero que la pandemia vetó de un día para otro. “A mi me gusta mucho la fruta y suelo ir a comprar, a tomar un café y dar un paseíto”, relata este usuario, quien confiesa que en el confinamiento uno de sus “quebraderos de cabeza” era “poner bien las cuentas del banco” y, aunque asegura que lleva bien la soledad, agradece que en estos meses “pudiéramos tomar algo en la cafetería de la residencia”. Y aunque la mayoría son como José —a media mañana del pasado viernes, muchos de sus compañeros de centro aprovecharon para salir a hacer gestiones o pasear—, también hay quienes aseguran que no precisan ir al exterior para entretenerse. Es el caso de Eduarda Canle, de 90 años, que aunque se define como “muy activa, siempre tengo que estar haciendo algo”, suele centrar su ocio de puertas hacia dentro. “Me encargo de ayudar a cuidar las plantas de la residencia”, dice orgullosa y mucho más “tranquila” tras haber sido vacunada junto al resto de compañeros. “No tengo un riñón”, informa para dejar claro que desde el minuto uno cumplió a rajatabla las medidas de seguridad marcadas.

Pero pese a que se han retomado las salidas al exterior y las visitas de familiares, todavía son muy limitadas. Si antes cualquier usuario podía salir con plena libertad y volver cuando quisiera, ahora no. Desde este fin de semana la Xunta permite que salgan tres días a la semana durante cuatro horas —antes eran solo dos y menos tiempo— y también se amplía el número de visitas. Si hasta ahora solo podían ser siempre las dos mismas personas, ahora —de uno en uno— pero podrá ir cualquier familiar o allegado. “Les di una alegría cuando se lo comuniqué en el desayuno porque muchos tienen pisos en otras localidades, están preocupados por cómo estarán y con el tiempo limitado no podían ir”, dice Cores.

También fue un antes y un después el poder recibir de nuevo visitas. “El estar mucho tiempo sin salir, en la habitación, les afectó a nivel anímico. Nosotros hacíamos lo imposible pero es evidente lo importante que es el abrazo de un hijo o un familiar”, explica la fisioterapeuta Lorena Novoas. Desde la residencia se apostó por las videollamadas para que mayores y allegados mantuvieran el contacto.

El brote, el peor momento

Este fue un año complicado en el que tanto usuarios como trabajadores de este centro coruñés reconocen que vivieron más que nunca “como una familia” y remaron “todos en la misma dirección”. “Había tensión por el temor a poder traer el virus y contagiarlos”, dice la enfermera Carmen Castro. A la hora de recordar el peor momento de la pandemia, el personal lo tiene claro: cuando el virus entró en la residencia en septiembre y afectó a seis personas. Fue José Canabal el primer positivo y también el más afectado. “Me empecé a encontrar mal y me caí redondo en la habitación y ya me llevaron al hospital donde estuve 35 días”, explica este hombre, que reconoce que hubo días “en los que me daba igual vivir que morir”. “Me ponían oxígeno día y noche y perdí 10 kilos”, recuerda José, que llegó en silla de ruedas a las residencia y que ahora ya recuperado camina con agilidad con ayuda de un bastón. Asegura que todo se lo debe a los ejercicios de fisioterapia respiratoria. “Gracias a los ejercicios ahora estoy muy bien. Antes incluso del virus me costaba toser y ahora no”, sostiene muy satisfecho.

El taller de fisioterapia respiratoria —que incluye terapia diaria en grupos reducidos y también individual— es uno de los programas que puso en marcha la residencia en los últimos meses al analizar qué necesidades tenían los usuarios tras casi un año sin salir del centro. “La musculatura que tiene que ver con la respiración también se debilita si no nos movemos y además tras el brote vimos secuelas en algunos pacientes en la capacidad pulmonar, con la falta de aire y decidimos ponerlo en marcha”, explica Lorena Novoas, que asegura que ahora se benefician de este taller no solo quienes sufrieron COVID.

Una imagen distorsionada

La pandemia se cebó con las residencias —más de 700 fallecidos por coronavirus en Galicia vivían en estos centros— y quienes trabajan en ellas lamentan que esto solo haya reforzado la “imagen distorsionada” y “negativa” que, sostienen, tiene gran parte de la sociedad de estos centros. Lamentan que la gente crea que se trate de una especie de “guardería para mayores” o donde no se hace nada más que encargarse de su aseo o cuidado diario. “Somos como una especie de urbanización tutelada que debe estar integrada en el barrio pero la gente no nos ve así. La pandemia ha servido para visibilizarnos y el lado bueno es que se conozca que es posible ir hacia este tipo de centros”, explica Carmen Castro.

Sus compañeros apuestan también por este modelo, en donde la residencia sea un lugar en el que los mayores reciban toda la atención necesaria, pero sobretodo un hogar.