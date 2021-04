Galicia reduce hoy sus casos activos de COVID-19 tras once días seguidos de repuntes. Sanidade informa hoy de un total de 2.767 infectados (-4) tras un día con 134 altas y 131 nuevos contagios -105 de ellos confirmados por PCR-, además de dos fallecidos, uno en A Coruña. Tanto el número de nuevos infectados en las últimas 24 horas, 131, como el de PCR positivas, 105, son los más bajos en la última semana. Con estos datos, Galicia contiene su cifra de casos activos y, según el informe de Sanidade, también logra mantener si apenas variación la presión hospitalaria, con un total hoy de 198 enfermos con COVID ingresados, uno menos que ayer. Suben a 37 los pacientes en UCI (+4) y bajan a 161 los casos en planta (-5). En A Coruña ha repuntado en la última jornada la ocupación de camas hospitalarias por pacientes con coronavirus, pues ayer Sanidade notificaba 60 ingresados y hoy eleva esa cifra a 66. En los hospitales coruñeses hay 9 enfermos con COVID en UCI (+1) --7 de ellos en el Chuac (+1) y 2 en el Modelo (=)-- y 57 pacientes en planta (+5), la mayoría (54) en el Chuac y el resto, 2 en el Modelo y 1 en el hospital comarcal de Cee.

Pontevedra es hoy el área sanitaria con más PCR positivas en las últimas 24 horas, con 27, seguida de Vigo con 26, A Coruña con 24, Ourense con 12, Santiago con 9 y Lugo con 4 o Ferrol con 3. Los casos activos bajan en todas las áreas sanitarias salvo A Coruña, Vigo y Ourense que registran leves repuntes. El área de A Coruña y Cee ha notificado en total 30 nuevos contagios en las últimas 24 horas, aunque solo 24 fueron confirmados por PCR entre un total de 1.976 pruebas realizadas, lo que arroja una positividad del 1,2%, por debajo del 1,33% de ayer y muy por debajo del umbral del 5% que la OMS señala como nivel de control de la epidemia.

Vigo es en la actualidad la demarcación con más infectados por coronavirus y hoy sube a 734 (+2). A Coruña-Cee sube a 689 casos activos (+12) tras un día con 30 nuevos contagios -solo 24 confirmados por PCR- y solo 17 altas. Pontevedra baja a 440 (-8). Santiago informa de 355 (-15) casos activos y Ourense sube a 235 (+9). Lugo es la siguiente área con menos contagiados, 203 (-2) y Ferrol se mantiene como la demarcación con el menor número de infectados y baja a 107 (-2).

El comité clínico que asesora a Sanidade en el seguimiento y control de la pandemia se reúne este martes con cierta preocupación por la evolución de los datos de expansión del COVID en el área de Vigo. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, no ha querido avanzar las decisiones aunque sí ha augurado que se tendrán que tomar medidas ante una incidencia que se está disparando. El propio Comesaña indicó este lunes que, "por suerte, la situación de Galicia no es mala", pero ha alertado de que "preocupa el área sanitaria de Vigo" y avanzó que Sanidade actuará para que "no vaya a peor".

El Sergas continúa con la búsqueda activa de casos activos de coronavirus mediante cribados en todas las áreas sanitarias. En la de A Coruña se han anunciado en las últimas horas dos cribados en los colegios Santa María del Mar de A Coruña y O Graxal de Cambre.