El conselleiro Julio García Comesaña ha analizado hoy la situación epidemiológica en Galicia, que suma casi dos semanas con los casos activos de COVID al alza. Vigo y su área sanitaria cobran especial peso en este repunte al encabezar los datos de infectados. Esta situación ha llevado al comité clínico a elevar el nivel de restricciones en la ciudad más poblada de Galicia, que desde la medianoche de este viernes pasará al nivel medio. Las limitaciones afectarán, fundamentalmente, a la hostelería, que verá reducidos sus aforos. El comité clínico no ha modificado la situación de A Coruña y su área metropolitana, de forma que se mantienen las restricciones vigentes en la actualidad, con Cambre en nivel alto, Carral en el medio y el resto de concellos en nivel medio-bajo.

Sanidade ha modificado el mapa gallego de restricciones por el repunte de contagios en Vigo y admite que el área viguesa "preocupa desde hace ya un par de semanas" aunque incide en que, en general, la situación epidemiológica en Galicia es estable pese al ligero incremento de focos concretos.

En su repaso semanal a los indicadores epidemiológicos del COVID-19 en Galicia, el conselleiro cifró la incidencia acumulada a 14 días en 90,3 casos y a 7 días en 44,9 casos. "Es una situación buena pero debemos estar pendientes", incidió García Comesaña. El titular de Sanidade destaca que la situación es "estable pero con un ligero incremento en una serie de puntos como Vigo".

Vigo es la ciudad gallega con mayor incidencia acumulada a 7 días, pues registra 83 casos por cada cien mil habitantes en la última semana. A Coruña está en 61 por cada 100.000 a 7 días y el resto de las ciudades gallegas presentan incidencias acumuladas a una semana vista que se sitúan en 38 en el caso de Pontevedra, 37 en Lugo, 31 en Ourense, 26 en Ferrol y 13 en Santiago.

"Estamos en un momento de calma tensa con picos que preocupan en O Barbanza, O Salnés y la ciudad de Vigo", focalizó Tato Vázquez Lima, doctor del hospital de O Salnés y miembro del comité clínico.

Presencia de las nuevas variantes

Sanidade ha informado de que están confirmados 240 casos de la variante británica en Galicia, 24 casos de variante sudafricana, 18 casos de la variante brasileña P1 y un caso de la variante P2 de Brasil, una cepa nueva con menor impacto epidemiológico. Además hay otros 24 casos en estudio. "En Galicia circula la variante británica con cierta incursión de la sudafricana y brasileña", resumió Durán Parrondo.

Variante brasileña en Vigo

"No está fuera de control", zanjó la directora xeral de Saúde Pública. "Las hemos detectado y están secuenciados los brotes", añadió.

El aumento de casos, desvinculado de la Semana Santa

"No asociamos el repunte de casos al turismo de Semana Santa. No hay una pauta", expuso García Comesaña. Aunque el repunte de casos se circunscribe a zonas de costa y señalados puntos de atracción turística, Sanidade no establece una relación entre el aumento de los contagios con la posible llegada de visitantes.

135 concellos libres de COVID

Los casos activos se sitúan este miércoles en 2.811 en Galicia, con 162 pacientes en planta y 40 en la UCI. La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo, especificó hoy que hay 135 concellos que no han notificado ningún caso de coronavirus en los últimos 14 días, y 175 en los últimos 7 días. Además, detalló que ninguna de las siete áreas sanitarias tiene una IA por encima de los 70 o 75 a siete días ni de 150 a 14 días.

Vigo es la ciudadd gallega con peores indicadores, con 83 casos a 7 días y 144 a 14 días. "Nos lleva preocupando su evolución algunas semanas", incide Carmen Durán. La doctora relató que de los 194 casos nuevos diagnosticados en siete días se ha pasado a los 237 de la última semana.

Otro punto sobre el que Sanidade asoma su foco es la comarca de O Salnés, con un crecimiento de casos reseñable aunque menor al de la urbe olívica.

Cero contagios en las residencias

García Comesaña quiso destacar la ausencia del virus en las residencias de mayores debido a la vacunación y a las restricciones.

Ligero aumento de la presión hospitalaria

El gerente del Sergas, José Flores, aprecia una pequeña subida de los hospitalizados a lo largo de la última semana con 162 pacientes en planta en el día de hoy. En la UCI también se ha experimentado un ligero aumento en las camas de críticos, que asisten a 40 enfermos.

Campaña de vacunación

Galicia lleva administradas 914.462 vacunas, lo que supone un 88,7% de dosis recibidas. En el día de hoy se alcanzará el 96%. Hay 232.000 personas con la pauta completa y, en el caso de mayores de 80, 130.601 personas. "Vamos a buen ritmo, el que marca la llegada de vacunas", expresó García Comesaña.

La vacunación de los grupos esenciales quedó suspendida debido al parón con AstraZeneca. Esta semana se recibieron 105.300 dosis de Pfizer, que serán 140.000 la próxima semana, por lo que "aumentaremos el ritmo de inmunización", anunció el conselleiro.

La Xunta espera 14.300 dosis de Moderna para la próxima semana y pero todavía carece de confirmación sobre la llegada de nuevos viales de AstraZeneca y "estamos a la espera de la llegada hoy de 5.300 vacunas de Jansen", amplió.

"El riesgo trombótico de algunas vacunas es mínimo", sentenció Tato Vázquez, que volvió a reiterar a la población la necesidad de no bajar la guardia y cumplir con las restricciones y medidas de seguridad.

Caso de trombosis en Vigo

"La paciente está bien, recibió el alta ayer mismo. El caso se declaró en el sistema de vigilancia, está bajo estudio y se están analizando las pruebas por si hay alguna relación causa-efecto a ha sido un episodio circunstancial", describió el conselleiro.

Vacuna AstraZeneca

"Se nos informa de la llegada de vacunas de AstraZeneca y creemos que el grupo de 60 a 65 es el candidato perfecto para esta fórmula. Para nosotros es una prioridad completar la pauta con AstraZeneca en mayores de 60", sentenció.

"Esta misma semana empezaremos a usar la vacuna de Jansen con los pacientes que estén su domicilio", anunció el conselleiro. Esta fue la vacuna propuesta para el colectivo de los marineros.

Mayores de 60, vacunados en junio

La previsión de la Xunta es que todas las personas mayores de 60 años estén inmunizados a mediados de junio. Esto dependerá también de la llegada de vacunas.

Nuevos ajustes de aforo en Galicia

Mercadillos: menos de 150 puestos se pueden instalar el 100% de los expositores; entre 150 y 200, el 75%; y con más de 200, el 50%.

Ferias y atracciones: atracciones con asiento, aforo hasta el 50%; en movimiento, se reduce al 30%.

Congresos: aumenta el aforo interior de 300 a 500, y en el exterior se mantiene en mil. Si las circunstancias sugieren que se puede aumentar, será Saúde Pública la que dictamine si procede o no ampliar esa capacidad.

Regreso del ocio nocturno

Se abordó con el sector una posible vuelta para principios del verano, pero "anticiparnos ahora y decir junio es complicado", reveló el conselleiro. La Xunta le trasladó a los empresarios del sector la necesidad de adoptar unas medidas similares a las de los restaurantes en su ampliación horaria, como la ventilación. Sanidade quiere establecer una serie de requisitos para probar su efectividad.

Certificado digital de vacunación

En los próximos días estará disponible directamente en la aplicación del Sergas y en PassCOVID. La idea es que facilite la movilidad de los gallegos, tal y como la Xunta sugirió en el consejo interterritorial.