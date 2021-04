Las farmacias coruñesas han dispensado más de 8.500 kits a adolescentes en los primeros días de campaña con el fin de detectar casos de COVID entre asintomáticos de este grupo de población. Según informó el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de A Coruña en un comunicado, “los padres de la provincia, las farmacias, los centros escolares y los propios adolescentes se han volcado en la participación para detectar casos asintómaticos y frenar así cadenas de contagio”.

Mediante un programa de colaboración suscrito con la Consellería de Sanidade, a través de la Dirección Xeral de Saúde Pública, recordó la entidad colegial, se han dispensado en los tres primeros días de funcionamiento de la campaña un total de 8.569 kits. A esta actuación se han adherido ya 379 farmacias, y en los próximos días se incorporarán 90 más, hasta llegar al 84% de las boticas de la provincia.

El kit consiste en una PCR de saliva dirigida a los ciudadanos de 12 a 17 años, que desde el lunes día 19 de abril se puede recoger con la tarjeta sanitaria del Sergas.

La prueba se realiza desde el día 12 de abril en las farmacias de Pontevedra, y “con gran apoyo logístico de la distribución —Bidafarma, Cofares y Cofano— se ha podido implementar también a lo largo de la red de farmacias de la geografía coruñesa”, destacó la entidad coruñesa. Al respecto, indicó que se estima que tendrá una duración estimada de un mes. “Y para el éxito de este arranque ha sido fundamental el apoyo de los centros educativos de A Coruña, que han informado a padres y alumnos de este cribado a través de las farmacias”, abundó.

El farmacéutico puede sugerir la realización de la prueba, o bien actuar a petición de los progenitores o los propios jóvenes, si se cumplen los criterios de inclusión en el segmento de cribado, explica la entidad colegial.

Población diana

El grupo diana son jóvenes entre 12 a 17 años, que no hayan tenido resultado positivo en COVID en los últimos tres meses ni sean contactos de seguimiento, no se hayan hecho una prueba PCR en los últimos 15 días y no presenten síntomas de infección por coronavirus, que dispongan de tarjeta sanitaria del Sergas y un móvil (personal o paterno) donde recibir el resultado.

Una vez identificado el paciente objeto de su inclusión en el cribado, la farmacia da al interesado, o bien al padre o tutor, una hoja de consentimiento que deberá cumplimentar, y le hará entrega de un kit para su uso personal que dejará registrado, vinculado a su tarjeta sanitaria, y con un teléfono de contacto para la comunicación de los resultados.

También, le informa de cómo recoger adecuadamente la muestra y cuándo llevarla a la farmacia. El paciente tiene que recoger la muestra de saliva por la mañana, antes de beber o lavarse los dientes. Y posteriormente entregarla en la farmacia siguiendo las pautas y plazos dados, donde realizarán la recepción y custodia de la misma hasta su envío al laboratorio de referencia, en Vigo.

Desde mediados de marzo, la campaña funciona en las localidades coruñesas de Arteixo y Culleredo, para grupos de pacientes de mediana edad. Los ciudadanos incluidos en el cribado, podrán solicitar su kit, en principio hasta el jueves 22 de abril. A día de hoy, en estos municipios se han dispensado 2.831 kits por parte de las 19 farmacias que participan en la campaña, que ahora también dispensan los kits para adolescentes.