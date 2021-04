El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóó, pidió ayer al titular del Gobierno, Pedro Sánchez, que “rectifique” su intención de no convocar una Conferencia de Presidentes para abordar la situación del “post estado de alarma”.

Feijóo también advirtió de que Galicia seguirá expidiendo sus certificados de vacunación porque “no ve contradicción” con que haya posteriormente un único pasaporte de vacunas a nivel europeo y con una única plataforma.

“Lamento que no haya un modelo único de certificación, pero si esperamos a esto no hacemos certificados de vacunación hasta que termine el proceso”, apuntó, después de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el jueves volviese a declarar que el certificado digital para facilitar la movilidad tiene que ser “uno” a nivel nacional y europeo y no “un cúmulo” de ellos autonómicos.

Feijóo recriminó al Ejecutivo central su “empeño” en oponerse a cualquier avance por parte de las comunidades autónomas frente al COVID-19 “sin proponer nada alternativo”, con lo que se refería no solo al certificado sino también al recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley de Salud de Galicia.

A este respecto, aseguró que en la ley “no se dice en ningún momento” que la vacunación es obligatoria, por lo que si este es el problema que ve el Gobierno en la normativa “no hay pleito”, ya que el Ejecutivo gallego “no puede obligar a aquello que no tiene competencias para obligar”. La norma lo que hace es fijar el marco para llegado el caso poder hacer obligatoria la vacunación.

En todo caso, pidió “concreción” al respecto, tras la primera reunión técnica con el Ministerio de Política Territorial de la que los representantes de la Xunta salieron “bastante satisfechos”. “Se nos dice que podemos adoptar esas decisiones que establece la ley, pero que hay dudas de que las podamos regular”, explicó, por lo que espera poder concretar de que se les “acusa” para poder solucionar este conflicto cuanto antes.