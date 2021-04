La directora de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos (EEUU), Rochelle Walensky, recomendó a las embarazadas que se vacunen contra la COVID, después de llevar a cabo un estudio en el que no se ha observado peligro ni para las mujeres ni para el feto. Así lo señaló la responsable sanitaria en una rueda de prensa sobre la COVID de la Casa Blanca, y afirmó que durante los experimentos “no se observaron problemas de seguridad” ni en las vacunadas ni en sus bebés.

La directora de los CDC lanzó este consejo después de que esta semana saliera publicado un estudio llevado a cabo por científicos de este organismo en la revista científica The New England Journal of Medicine, con los resultados preliminares de una investigación entre embarazadas inmunizadas con las vacunas desarrolladas con la tecnología de ARN mensajero.