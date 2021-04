El Ministerio de Igualdad ha valorado "favorablemente" la propuesta que, este martes, le ha lanzado la Federación Estatal de Lesbinas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), junto con la Fundación Triángulo y 'Chrysallis', para fusionar las dos normas que el departamento de Irene Montero ha redactado para el colectivo (Ley Trans y Ley LGTBI) mientras se incluya la autodeterminación de género en el texto. Sin embargo, desde el PSOE insisten en que la unión de los textos de la ley en una misma norma debe cumplir con la Constitución y dar garantías jurídicas para que ningún colectivo pueda ver frustrados sus derechos en caso de que la normativa pueda ser recurrida ante el Tribunal Constitucional.

La Ley trans será ley, reconociendo el derecho a la libre determinación de la identidad de género y respondiendo a una deuda pendiente con las personas trans. Agradezco la propuesta de los colectivos LGTBI, siempre hemos querido un acuerdo, por nosotras puede ser hoy mismo. https://t.co/fRgBnzbIqw — Irene Montero (@IreneMontero) 27 de abril de 2021

"La Ley trans será ley, reconociendo el derecho a la libre determinación de la identidad de género y respondiendo a una deuda pendiente con las personas trans. Agradezco la propuesta de los colectivos LGTBI, siempre hemos querido un acuerdo, por nosotras puede ser hoy mismo", ha escrito la ministra en respuesta a un tuit donde las organizaciones explican su propuesta.

Estas entidades han planteado esta iniciativa con el objetivo de desbloquear el debate que los dos socios de Gobierno tienen sobre este tema, según han explicado. Desde Igualdad señalan que "la libre determinación de las personas trans debe ser Ley" por ser "la forma más respetuosa de garantizar sus derechos" y una medida que "refleja los más altos estándares de Derechos Humanos" que señala la Comisión Europea. La propuesta que han trasladado al Gobierno los colectivos, explica el Ministerio, "cumple con esa principal demanda, siendo un solo texto, una la Ley Trans y para los derechos LGTBI".

El Ministerio de Justicia tiene la competencia

Fuentes de la parte socialista del Gobierno han reconocido a la prensa que la nueva ley podría tener un título destinado solo a las personas transexuales para que vean reconocidos sus derechos, que "tienen que regularse y protegerse", pero han puntualizado que la inscripción en el registro civil debe ser resuelta por el Ministerio de Justicia, que es el competente. El Ejecutivo valora que el ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, haya aceptado fusionar en una única ley, la norma que regula los derechos trans y los LGTBI ya que "lo que importa es el fondo y no la forma" y además cree que así se agiliza su trámite para que ambas estén listas en esta Legislatura.

En Moncloa añaden que la idea de una sola ley se ha manejado siempre, porque es "más sólida" y además existe armonía entre los derechos LGTBI y los trans y avanzan que la actual Ley de Igualdad de Trato también servirá de "paraguas". Los principales colectivos LGTBI de España piden proteger al colectivo trans e incluir la libre determinación del género sin tutelas y solo con la libre voluntad de la persona. Una reivindicación que comparte el Ministerio de Igualdad. Sin embargo, fuentes socialistas inciden en que esta competencia depende del Ministerio de Justicia, que trabaja en dar garantías jurídicas y en no frustrar ningún derecho en caso de que la ley sea recurrida ante el Tribunal Constitucional. Recuerdan que hasta para casarse o para dar cuenta de un fallecimiento en el Registro Civil se necesita al menos de un testigo.

Las mismas fuentes han explicado que en la unión de las dos leyes también trabajan los Ministerios de Educación y de Sanidad, que son las otras áreas implicadas. Recuerdan que en el compromiso de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos no se hablaba del "contenido" de la Ley Trans y que es ahora cuando se debe fijar la apelación a los registros. Por otra parte, desde el Ejecutivo de la parte socialista se advierte de que todavía queda pendiente de presentar la proposición de Ley sobre Trata y Prostitución, que parece que goza de buena acogida por la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso.

Creen que se les invisibiliza

Sin embargo, no todas las organizaciones que representan al colectivo trans están a favor de esta postura. La Federación Plataforma Trans y 'Euforia' Familias Trans-Aliadas creen que esta decisión "supone un acto de violencia hacia las personas trans" y significaría "invisibilizar y negar la discriminación estructural y especifica" que viven estas personas.

Es por eso que han piden a Podemos que "se mantenga firme" con respecto a los compromisos plasmados en el acuerdo de Gobierno y que, recuerdan, firmó el PSOE, y que recoge la puesta en marcha de una Ley Trans específica. "Los colectivos trans llevamos más de seis años de trabajo incansable por una ley trans especifica que supondría no solo la herramienta para afrontar las situaciones que nos anclan en la discriminación, sino el reconocimiento y la reparación social, después de 42 años de democracia", ha declarado la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé. Según ha indicado, los estudios que se realizan acerca de la realidad LGTBI recogen que las personas trans "son las más machacadas, en todos los ámbitos" y, por ello, una "transformación". Cambrollé ha insistido en que no aceptarán "seguir invisibilizados" dentro de "una ley LGTBI generalista" y llama al resto del colectivo a que apoyen una "necesaria" Ley Trans.