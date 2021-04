11:49

NOVEDADES EN EL RASTREO

Durán anuncia una importante novedad en el rastreo de contactos: se ampliará la búsqueda de casos a los contactos de los positivos en la última semana, y no solo en los dos últimos días como hasta ahora, y también se modificarán los criterios de rastreo de forma que no sólo se contactará con contactos estrechos sino que a los contactos casuales, aunque no se les indicará cuarentena, sí se les ofrecerá hacerse una PCR. El objetivo que busca el Sergas es ampliar el radio de rastreo e intensificar así la búsqueda de contactos que puedan ser posibles contagiados