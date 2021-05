Los datos hablan por sí mismos. ¡Hay que invertir en matronas! es el lema elegido este año para el Día Internacional de la Matrona que se conmemoró ayer. Desde la Asociación Galega de Matronas se suman a esta petición al asegurar que “invertir” en este tipo de profesionales “compensa económicamente” al sistema ya que ayudan a prevenir y evitar numerosos problemas vinculados a la salud sexual y reproductiva de la mujer. “Es preciso invertir en matronas, pensar en los beneficios a medio plazo”, sostiene la presidenta de esta entidad, Isabel Abel.

¿Por qué hay escasez de matronas: no se sacan plazas o no hay suficientes enfermeras con esta especialidad?

Salen pocas plazas. En Galicia, por ejemplo, el Ministerio tiene acreditadas 20 plazas, que ya son insuficientes, pero el Sergas ni siquiera las saca todas. En 2019 fueron 17 y en 2020, 16. Hemos comparado con otras comunidades con una tasa de nacimientos similar como País Vasco o Castilla y León y allí se convocaron más de 20. Este año, pedimos una plaza más en el Hospital de A Coruña y justo dieron una menos.

En la práctica, ¿en qué se traduce que haya pocas matronas?

Por ejemplo, los organismos internacionales lo que recomiendan es que en el paritorio haya una matrona por cada embarazada, pero en realidad en hospitales grandes lo que ocurre es que una misma matrona está con dos o tres embarazadas y esto repercute a la hora de dar una atención de calidad. También pedimos que haya matronas en las plantas de Obstetricia de los hospitales, algo que no siempre ocurre. Y en Atención Primaria, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo que tienen al no haber un número suficiente de matronas hace que no se pueda dedicar tiempo a otras tareas que también tenemos. Somos muy importantes en el seguimiento del embarazo y el parto, pero también podemos ayudar a fortalecer el suelo pélvico y evitar problemas en el futuro, tenemos que llevar temas de menopausia,dar charlas afectivo-sexuales en los colegios, etc...

¿Hay diferencias según el área sanitaria en número de matronas?

Sí, Santiago y Ferrol son las que tienen mejor ratio. Allí una embarazada sana solo va tres veces al hospital y el resto del seguimiento lo hace su matrona en Primaria. En Vigo, sin embargo, al haber pocas matronas tiene que ir muchas más veces al hospital cuando es una atención que debería hacer la enfermera. Y también hay diferencias entre el rural y las zonas urbanas.

Reclaman más inversión en este tipo de profesionales...

Sí, los países que invierten más en matronas tienen mejores resultados en salud de las mujeres, de los bebés. Invertir es rentable porque vas a tener mejores resultados de salud, una sociedad más sana que gasta menos en recursos.