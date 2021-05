Cualquier ciudadano puede, de manera activa, aplicarse el cuento y discernir aquellas acciones cuya finalidad redundará en una clara mejora para las generaciones venideras. Estos son los puntos que cada individuo puede aplicarse:

1) Fin de la pobreza

Ayudar a los semejantes no es dar limosna, sino buscar que todos crezcamos. En economía, si conseguimos que nuestros vecinos prosperen, nosotros también lo haremos de manera exponencial.

2) Hambre cero

Ahora es el mejor momento para hacer voluntariado y colaborar con bancos de alimentos cercanos a nuestros domicilios. Pero lo más importante es evitar tirar comida a la basura.

3) Salud y bienestar

Cada individuo es responsable de su propia salud. Por ello, es fundamental que evitemos el riesgo de meter en nuestro cuerpo nicotinas, alimentos grasos, alcohol en exceso, drogas… y si es posible, trate de hacer algo de ejercicio al cabo del día.

4) Educación de calidad

Busque el mejor colegio para sus hijos. Es sin duda una inversión a futuro. No se conforme con cualquier sistema que no le convenza. Incluso piense en complementar la educación que recibe con actividades que le puedan gustar.

5) Igualdad de género

Empieza desde pequeños. Nuestros hijos deben asumir desde la cuna que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. La educación en este sentido comienza en la familia y sigue en el colegio.

6) Agua limpia y saneamiento

Mida la calidad del agua que sale por el grifo de su cocina. Una prueba sencilla de ph con papel tornasol le dirá si su agua es la buena. Si no responde a los estándares puede hacer una consulta a su proveedo

7) Energía asequible y no contaminante

Quizás no siempre tenga que desplazarse en coche ¿verdad? Si puede, use el transporte público.

8) Trabajo decente y crecimiento económico

¿Tiene a su cargo a una persona que trabaja diariamente en las tareas domésticas? Es tan fácil como darle de alta en la seguridad social.

9) Industria, innovacción e infraestructura

Aplique la economía circular a la tecnología y recicle cualquier dispositivo electrónico en los puntos limpios

10) Reducción de las desigualdades

Pongámonos por un momento en piel ajena y pensemos ¿a quién le daría, ciegamente un ascenso en su empresa si lo mereciera?

11) Ciudades y comunidades sostenibles

¿Es un buen momento para plantear en su comunidad de vecinos si conviene hacer una inversión en placas solares? Ahora, muchas empresas sufragan los gastos de instalación para amortizar cuanto ant

12) Producción y consumo responsables

Haga una lista de la compra y no tire a la basura lo que no consuma. Y si lo tira, hágalo en el contenedor adecuado

13) Acción por el clima

Recicle, recicle y recicle. Use bolsas de rafia para hacer la compra, evita el despilfarro con las calefacciones, pare el motor del coche cuando no es necesario y apague las luces de la casa si no las necesita

14) Vida submarina

No tire ni al mar ni a los ríos nada que no sea biodegradable. Use los contenedores adecuados para no verter por el wáter cualquier residuo que no sea el pertinente.

15) Vida de ecosistemas terrestres

Un consejo: no use insecticidas de base química porque los hay ecológicos. No pise hormigueros ni destruya ecosistemas, por pequeños que sean, cuando va al campo o a la montaña.

16) Paz, justicia e instituciones sólidas

De nuevo la educación desde pequeños puede evitar las injusticias. Promueva que sus hijos, sobrinos, vecinos… convivan en paz desde la infancia.

17) Alianzas para lograr objetivos

Sea el primer promotor de los anteriores puntos. Quizás en su familia y en su propio entorno, si ven que usted está concernido con la agenda 2030, pueda ser un referente para ellos.