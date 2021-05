Analizar el papel que podrían tener los perros de terapia a la hora de mejorar las habilidades sociales y de comunicación de niños con trastornos del espectro autista (TEA). Este es el objetivo con el que hace cinco años se puso en marcha un proyecto pionero de terapia con estos animales en el Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña y el tiempo les ha dado la razón al confirmar que efectivamente el perro es “un medio de apoyo” para lograr avances en estos pequeños. Un estudio publicado el año pasado confirma que estos niños registran “una mejoría significativa de la comunicación y la interacción social” que se traduce en dar pequeños pasos que para ellos suponen una gran dificultad como poder mirar a los ojos, hablar con frecuencia con el terapeuta o saber expresar emociones positivas. Ahora, retomado el programa tras un parón de varios meses por la pandemia, el objetivo es analizar si estas mejoras pueden extenderse a otro tipo de niños sin TEA pero también con dificultades a la hora de relacionarse.

Desde que este programa —financiado por la Fundación María José Jove y en el que colaboran la Fundación Novoa Santos y el Centro Canino Montegatto— se puso en marcha en 2016, han participado un total de 111 menores de seis años y la actualidad son 17 los que acuden semanalmente a la terapia con los canes. Aunque en un principio se centró en niño con diagnóstico de TEA —han sido 49 los beneficiados—, con el tiempo se amplió a otros pacientes “como niños con retraso psicomotriz, parálisis cerebral o síndrome de Down”, explica el jefe de la Unidad de Rehabilitación y Atención Temprana del Materno y uno de los coordinadores de este programa, Miguel Alonso, quien añade: “Son niños que tienen problemas con la interacción social, que están como aislados en su mundo interior, que no suelen mirar a los ojos”.

Los requisitos para formar parte de esta intervención terapéutica —que nació en el marco de una investigación liderada por Alonso y la decana de la facultad de Ciencias Sociales de A Coruña, Adriana Ávila— son tener menos de 6 años (lo ideal es entre dos y seis) y ser pacientes de Atención Temprana en el Materno ya que la terapia asistida con perros se realiza en la sala de espera antes de entrar junto a los otros terapeutas.

La dinámica es sencilla y a la vez personalizada para cada niño. “La intervención se realiza durante 15 o 20 minutos en la sala de espera y justo antes de acudir a la otra consulta”, explica Ávila, quien reconoce que lo primero es que el terapeuta llegue al recinto con el perro y observe cómo es la reacción del niño. “Lo habitual es que al principio solo lo mire de lejos, que de algunas vueltas a su alrededor, pero poco a poco, al cabo de dos o tres sesiones, los niños ya avanzan un poquito más hasta que llegan a peinarlos, se acuestan sobre ellos o incluso los pasean por la sala de espera”, añade Alonso. “Les puede costar varios días acercarse pero no se les puede condicionar”, añade Ávila.

¿Y cómo se trabaja con los animales para lograr mejorías en los pequeños? Con diferentes técnicas y juegos que se dividen en tres grandes grupos: conocimiento del perro (se anima al niño a que se acerque al perro, lo mire, le acaricie, interaccione al pedirle que le de la pata o se le señala las diferentes partes del cuerpo para que aprenda a diferenciarlas); cuidado del animal (poco a poco se favorece que realicen tareas como peinarlo, darle de comer o incluso pasearlo) y diferentes juegos que buscan fomentar la interacción del pequeño no solo con el animal y el terapeuta sino incluso con otros niños y canes que haya en la sala y en los que se busca también que interioricen ciertas normas sociales como el compartir juguetes, respetar turnos, hacer peticiones y cumplirlas o expresar sentimientos de alegría mediante la sonrisa o un abrazo.

Todo ello bajo la supervisión de un terapeuta que analiza cada sesión para ver si hay evolución ya que, con estos pequeños, cada pequeño detalle, cuenta. “No es lo mismo que si le da una galleta al perro que lo haga él mismo que a través del terapeuta, se analiza si hay contacto visual, si se acerca al animal, si lo toca, etc.”, indica Ávila, quien reconoce estar muy satisfecha con los resultados obtenidos en la primera parte de la investigación.

Los coordinadores de este proyecto publicaron el pasado año un artículo en la prestigiosa revista Health and Social Care in the Community, en la que indicaban que tras analizar la evolución de 19 niños en terapia en aspectos vinculados a la corporalidad, el intercambio de información y las relaciones sociales, habían notado una gran mejoría, especialmente, en destrezas en las que se usa el cuerpo para mantener interacción social como “dirigir y mover el cuerpo hacia otras personas o mantener contacto físico” y otras destrezas “como mirar a los ojos, hablar más con el terapeuta o transmitir emociones positivas”. “Hay mejorías pero dentro de las características de estos pacientes. No cura el autismo”, señala Alonso.

A la hora de evaluar los beneficios de la terapia en los pequeños, los investigadores van más allá de lo que ocurre durante la terapia. “Hablamos con los padres para ver si el saber que tienen terapia con los perros despierta el sentimiento de llegar pronto o una sonrisa en ellos, muchos nos comentan que los niños ahora relacionan las galletas con los perros e incluso que observan a otros perros cuando van por la calle”, detalla Ávila, quien explica que también hablan con los colegios para “ver si el niño mejora en su relación con otros niños”.

Como cualquier otra actividad, la pandemia también afectó a esta terapia que se imparte en el Materno. Por prevención se suspendió de marzo a noviembre y desde entonces lo hacen con todos los protocolos anti-COVID. “Hay menos personas en la sala de espera, los terapeutas se cambian de ropa con cada niño, se usa mascarilla, el gel, etc.”, indican tanto Alonso como Ávila.

Este proyecto surgió en el marco de una investigación, pero sus coordinadores esperan que pueda prolongarse en el tiempo. “Tiene financiación de la Fundación María José Jove y mientras ellos lo apoyen, aquí seguiremos”, indica Alonso, que reconoce que es difícil que este tipo de proyectos reciban financiación pública, aunque “sería lo ideal”. También se muestra optimista Ávila ya que recuerda que aun les queda la segunda parte del estudio. Más tiempo para mostrar la eficacia de estos terapeutas de cuatro patas.