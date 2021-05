El segundo estado de alarma en España motivado por la pandemia de SARS-CoV-2 ya es historia. Desde la pasada medianoche, las comunidades autónomas se enfrentan al COVID sin el amparo estatal, y con una situación epidemiológica que difiere bastante en función del territorio. Preocupan, especialmente, País Vasco, Madrid, Navarra, Cataluña y Aragón, en riesgo extremo al superar los 250 contagios por cada cien mil habitantes en los últimos 14 días, frente a otras como Galicia, con una incidencia acumulada por debajo de 100. En este contexto, y ya sin restricciones a la movilidad, los expertos insisten en que la “prudencia” y el “sentido común” son más necesarios que nunca. Aún queda un largo trecho hasta la normalidad y la vacunación, aseguran, marcará el ritmo.

Con el fin del estado de alarma se abre una nueva etapa y se cierra, también, una semana de noticias esperanzadoras, como el récord de vacunaciones en España, la propuesta de Joe Biden para liberar patentes y producir más dosis o el regreso de los abrazos a las residencias de mayores. Hoy queremos recopilar esas informaciones, que invitan a levantar el ánimo sin bajar la guardia. Porque entre la maraña de titulares sobre COVID, a veces cuesta quedarse con lo positivo, y también lo hay. Tomen nota.

- Galicia y el área coruñesa contienen los contagios y las hospitalizaciones. La comunidad gallega despidió el estado de alarma en una situación estable, con cerca de 200 nuevos positivos cada día, las infecciones activas en ligera curva descendente y la presión hospitalaria, sin apenas cambios. En concreto, el área sanitaria de A Coruña y Cee amaneció ayer con menos casos activos que el viernes, y lleva una semana moviéndose en torno a los 700, con pequeñas oscilaciones. La cifra de ingresados con COVID cae también ligeramente en la demarcación coruñesa (58), aunque la ocupación de las UCI sigue estancada (11).

- Desciende la presencia del SARS-CoV-2 en las aguas residuales de A Coruña y su comarca. Las últimas mediciones del proyecto CovidBens (que analiza la presencia de SARS-CoV-2 en las aguas fecales de la depuradora de A Coruña), actualizadas hace apenas unas horas, invitan a un moderado optimismo, al constatar una disminución de la concentración de ese coronavirus en las aguas residuales de la ciudad, y sus alrededores, en las últimas semanas. El descenso se mantiene desde mediados de abril, hasta el punto de que A Coruña registra ahora la menor concentración del virus en sus aguas fecales en meses.

- La vacunación coge ritmo en España. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró hace unos días que la vacunación frente al COVID “va como un tiro” en España, y si bien es cierto que todo es mejorable, y que a la campaña le costó arrancar, los números empiezan a darle tímidamente la razón. El departamento gubernamental notificó el pasado jueves el mayor récord diario de dosis administradas en todo el país, un total de 574.014, de las cuales 302.512 sirvieron para completar pauta. Más de 13,2 millones de ciudadanos han recibido algún pinchazo, lo que supone el 28% de la población, y casi 6 millones (12,6% del total) habían culminado este viernes el proceso de inmunización.

- Galicia acelera en la carrera hacia la inmunidad de rebaño. La comunidad gallega es ya la tercera autonomía donde más ciudadanos han recibido una dosis de la vacuna (33,4%), solo superada por sus vecinas, Asturias (35,9%) y Castilla y León (34,8%), y ocupa el mismo puesto del ránking nacional en cuanto a pautas completas de inmunización, ya que el 16,3% de su población ha finalizado el proceso, según los datos del Ministerio. La Xunta, por su parte, informó ayer de que más de 440.000 gallegos han completado la pauta de vacunación, tras administrarse el 95,28% de las 1.477.645 dosis recibidas en Galicia.

- Arranca la vacunación de los menores de 59 años. Galicia iniciará en la semana que está a punto de empezar el proceso de inmunización de los menores 59 años, que recibirán las vacunas de Pfizer y Janssen (monodosis). Ciudadanos de 50 a 55 años cuyo trabajo no es considerado esencial (unos 3.700 en el área sanitaria coruñesa) fueron llamados a participar en una prueba piloto, el pasado 13 de marzo, pero el proceso se suspendió en esa franja de edad tras la paralización temporal de la vacunación con AstraZeneca, y la posterior decisión de administrar el antígeno de la farmacéutica anglosueca solo a mayores de 60. Ahora se retomará, y la previsión del Sergas es hacerlo “a buen ritmo”. En paralelo, durante los próximos 7 días se prevé terminar de administrar la primera dosis de la vacuna frente al COVID a la población de 66 a 69 años, que iban a recibir AstraZeneca, y que finalmente serán inmunizados con Pfizer.

- Las residencias sociosanitarias, espacios casi libres de COVID. Dos meses y medio después de completarse la campaña de vacunación en esos centros, las residencias de mayores y personas con discapacidad de la comunidad gallega se mantienen como espacios casi libres de SARS-CoV-2. En la actualidad, hay trece infecciones activas vinculadas a esos recintos (11 usuarios y 2 trabajadores), aunque todas corresponden al brote detectado en la residencia DomusVi Chantada, de esa localidad lucense, a principios de este mes. La vacunación tiene mucho que ver, sin duda, en la situación epidemiológica de las residencias, los centros más castigados desde el inicio de la pandemia, y especialmente durante la primera ola. De hecho, los primeros datos de un estudio puesto en marcha por investigadores del Hospital Universitario de A Coruña, y dado a conocer esta semana, revelan que el 94% de los usuarios de residencias de mayores del área sanitaria coruñesa, y todos sus trabajadores, tenían inmunidad a las tres semanas de recibir la segunda dosis.

- Los usuarios de esos centros y sus familias vuelven a abrazarse tras un año de ‘distancia’. La efectividad de la vacunación en las residencias sociosanitarias, unida al cese del estado de alarma, harán posible, desde hoy, uno de los momentos más esperados, y probablemente el más emotivo, del último año. Y es que los usuarios y sus familiares podrán volver a darse besos y abrazos durante las visitas, un contacto que el SARS-CoV-2 les negó, y que ahora recuperan con la tranquilidad que les infiere el escudo protector de Pfizer. Además, los residentes en centros situados en municipios en nivel medio o medio-bajo de restricciones podrán empezar a disfrutar de un máximo de cinco salidas por semana. Una inyección de ánimo, a buen seguro, para uno de los colectivos más golpeados por el COVID.

- Biden propone liberar patentes para producir más dosis, y España lo apoya. En clave internacional, una de las noticias más esperanzadoras viene de la mano del presidente de EE UU, Joe Biden, quien dio un paso al frente esta semana al proponer la liberalización de las patentes de las vacunas contra el COVID, un planteamiento que ya ha provocado las primeras divisiones en el seno de la UE. España ha anunciado, no obstante, que respalda sin ambages la proposición de suspender temporalmente las normas de propiedad intelectual que protegen las patentes en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para facilitar un acceso equitativo y universal a las vacunas. Francia y, sobre todo, Alemania, se han declarado en contra de la medida sugerida por Biden, por considerar que no resolverá el problema de distribución de las vacunas, e incluso podría agravarlo. Llegar a un acuerdo no se antoja fácil, pero el hecho de que la administración estadounidense haya puesto el tema en la palestra es un buen primer paso para promover la inmunización en los países en vías de desarrollo.

“El área coruñesa no se mantenía tan estable desde agosto”

Vacunas y altas dosis de prudencia es la receta que prescriben los responsables de las áreas del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) más implicadas en el abordaje del COVID de cara a la nueva etapa que se inicia tras el cese del estado de alarma, efectivo desde la pasada medianoche. Y aunque admiten su “preocupación” ante el fin del grueso de las restricciones, se muestran también “esperanzados” en que la población se mantenga en guardia, siga cumpliendo a rajatabla las medidas de prevención que, a estas alturas, “todos deberíamos tener más que interiorizadas” y, sobre todo, en que las administraciones aceleren el ritmo de la vacunación, la llave que abrirá el camino hacia la ansiada normalidad que, insisten, “aún tardará en llegar”. Entretanto, aplauden la estabilización de los contagios de SARS-CoV-2 y de las hospitalización por COVID, tanto en el conjunto de Galicia, como en la demarcación coruñesa, que no se mantenía tan regular “casi desde el mes de agosto”, subraya la jefa del Servicio de Medicina Preventiva del área sanitaria de A Coruña y Cee, María José Pereira, quien atribuye el significativo descenso de los ingresos por COVID a la vacunación de la población de mayor edad, “que como sabemos es la que presenta cuadros más graves y mayor necesidad de atención hospitalaria”.

“Nos corresponde más que nunca ejercer nuestra responsabilidad y actuar con máxima prudencia” Carmen Montero - Jefa de Neumología del Hospital Universitario de A Coruña

Pese a lo ilusionante de los datos, unas y otros insisten en recordar que “el virus no se ha ido, sigue entre nosotros” y que, por tanto, bajar la guardia en este momento puede suponer “echar por tierra” todo lo logrado en los últimos meses, de ahí su insistencia en apelar a la “sensatez” y el “sentido común”. “Nos corresponde más que nunca ejercer nuestra responsabilidad y actuar con máxima prudencia”, remarca la jefa de Neumología del Chuac, Carmen Montero.