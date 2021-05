El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su "agradecimiento" al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por la "sensibilidad" que, a su modo de ver, evidencia al ratificar las medidas de restricción impulsadas por el Gobierno autonómico frente a la covid-19 y que requerían de autorización judicial.

En concreto, el TSXG ratifica el cierre perimetral y el toque de queda entre las 23 y las 6 horas en los ayuntamientos gallegos en riesgo extremo (más de 500 casos por cada 100.000 habitantes) y las restricciones en las reuniones, tanto para este grupo de municipios como en toda Galicia entre la 1 y las 6 de la madrugada.

Además, las reuniones de no convivientes están limitadas a seis personas en exteriores y a cuatro personas en interiores, incluidos los domicilios privados, en el conjunto de municipios gallegos. En el caso de los que tienen restricciones máximas, no puede haber encuentros de personas que no convivan.

Tras conocer la decisión, Feijóo ha celebrado que el alto tribunal gallego aceptase los razonamientos articulados por la Asesoría Xurídica, cuyo trabajo ha destacado, así como "el rigor" y la labor que realizan tanto el Servizo Galego de Saúde (Sergas) como el comité clínico que asesora al Ejecutivo autonómico desde el principio de la pandemia.

Más allá, ha vuelto a cargar contra el Gobierno central y la "situación pintoresca" --con decisiones contradictorias de los tribunales en los distintos territorios del Estado sobre las mismas medidas-- a la que, bajo su punto de vista, aboca al "judicializar" la pandemia.

En este punto, ha remarcado que la Xunta defiende desde hace meses la necesidad de adaptar la ley estatal para la gestión específica de la covid-19 y ha leído un parágrafo del pronunciamiento de la Fiscalía --en el marco del procedimiento para el aval judicial de las nuevas medidas-- en el que, según sus palabras, también apoya que sería "conveniente" dotarse de una norma estatal adecuada.

MASCARILLA

El presidente de la Xunta se ha reafirmado en que, si no hay retrocesos en la "reapertura" y se cumple el pronóstico del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que España está a cien días de alcanzar la inmunidad de rebaño (al alcanzar el 70% de vacunados), es "necesario" abordar la retirada de mascarillas en el exterior y mantenerlas en lugares cerrados.

Un día después de que Feijóo se mostrase "optimista" y avanzase la posibilidad de que los ciudadanos pudieran "volver a verse la cara" en verano --finales de julio o principios de agosto, ha recalcado este miércoles--, este miércoles se ha reafirmado en su "optimismo" siempre que se den dos condiciones: que se pueda avanzar en la vacunación al ritmo comprometido por el Gobierno y no haya retrocesos de incidencia.

El presidente gallego ha incidido en que, de acuerdo con lo que la Xunta "escucha" a los epidemiólogos y en la línea de los pasos dados por otros países, la postura del Ejecutivo autonómico es abordar la retirada de la mascarilla en el exterior cuando haya inmunidad de rebaño y que se mantenga "todo el año" en espacios cerrados.

Preguntado acerca de si no ve contradictorio lanzar este tipo de mensajes mientras miembros de su Gobierno como el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, censura el "triunfalismo" de Sánchez, el presidente ha esquivado una respuesta concreta y se ha limitado a apuntar que los compromisos del Ejecutivo central "no se han cumplido con exactitud" en los últimos meses.

Aunque "esto no significa que no pueda acertar", el presidente gallego ha subrayado que sobre la mesa hay, por ejemplo, "muchos interrogantes" en lo que atañe a vacunación. "Observamos un líio no menor con AstraZeneca, que Moderna no envía las vacunas que nos gustaría y tampoco Janssen", ha reflexionado, antes de indicar que, en todo caso, el Gobierno central tiene "más información" y ha aludido a la inmunidad de rebaño en cien días.

¿ABORDARLO PARA TODA ESPAÑA O POR COMUNIDADES?

Preguntado acerca de si cree que si es una decisión que debería adoptar cada comunidad o en el conjunto de España, ha insistido en que "lo lógico" es abordar la retirada de las mascarillas en espacios abiertos cuando se alcance "una inmunidad de rebaño adecuada".

Más allá, ha asegurado no poder predecir si el Ejecutivo central se "arrogará" la decisión o la hará recaer en las comunidades. "Nos tiene acostumbrados a optar por cualquiera de las dos vías según considere oportuno", ha criticado, y ha puesto el ejemplo de las FFP2.

"Nosotros propusimos abrir el debate sobre las FFP2, nos dijeron que no y ahora vemos muchos miembros del Gobierno con FFP2. Muy coherente", ha esgrimido Feijóo.

MANTENER LA PRUDENCIA

Previamente, en su intervención inicial, Feijóo ha hecho un llamamiento a mantener la prudencia para evitar retrocesos en la incidencia de la covid-19 en el proceso de reapertura y poder seguir avanzando.

Así, ha insistido en que ha terminado el estado de alarma pero el virus permanece, al tiempo que ha recalcado que las comunidades trabajan ahora "sin red" y con "lagunas legislativas" que llevan a que sean los tribunales los que tengan que "ratificar" sus decisiones, como este mismo miércoles ha hecho el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).