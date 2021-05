La Xunta y Cruz Roja buscan familia de acogida para 78 menores gallegos cuyos padres no pueden hacerse cargo de ellos temporalmente debido a problemas socieconómicos, de salud o de drogadicción, entre otros. De ellos, 40 niños y adolescentes que precisan un hogar temporal residen en la provincia de A Coruña y entre ellos hay grupos de hermanos —que necesitan ser acogidos por una misma familia— o niños con necesidades especiales, según informó ayer Cruz Roja con motivo del Día de la Familia que se conmemora hoy.

El programa Acollemento Familiar está destinado a que niños cuyos padres no pueden hacerse cargo de ellos de forma temporal puedan vivir ese periodo con una familia y no en un centro. En la actualidad, hay 211 menores gallegos que viven con una familia de acogida y aunque hay 346 hogares dispuestos a cuidar de algún niño con problemas familiares, no siempre el perfil de las familias disponibles se ajusta a las necesidades del pequeño. Por eso, ahora mismo hay 78 niños a la espera de encontrar una familia de acogida, según indican en Cruz Roja, encargada de gestionar este programa.