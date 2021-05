Recitais, exposicións, concertos ou mesmo scape rooms temáticos son algunhas das actividades que se suceden en toda Galicia para celebrar o Día das Letras Galegas, adicado a Xela Arias e cuxos actos centrais terán lugar hoxe en Vigo, cidade na que viviu moitos anos.

O acto da Xunta será no instituto Castelao en Vigo, centro no que a propia Arias estudou de moza. En concreto, será a partir das 11.30 horas e contará coa presenza do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ademais de representantes de numerosas institucións do país e unha actuación musical sobre poemas da autora.

Posteriormente, a Real Academia Galega celebrará ás 13.00 horas o plenario extraordinario con motivo do Día das Letras Galegas no Auditorio Mar, coa participación de Marilar Aleixandre, Ana Romaní e Manuel Rivas. No evento tamén se poderá gozar das actuacións musicais de Mónica de Nut, Pablo Carreira e Fernando Abreu, intérprete que comezara a preparar un espectáculo poético-musical con Xela Arias pouco antes do seu falecemento. Precisamente, o Consello da Cultura Galega celebrou xa onte o concerto que cada ano promove en datas próximas ao Día das Letras Galegas, tamén no Auditorio Mar.

Tamén na Coruña haberá hoxe actos por mor desta efeméride. O Sportig Club Casino celebrarase o día cun acto a partires das 20.00 horas no que se combinará a lectura de versos de Xela Arias coas actuacións do ballet Bainga e da Coral do Sporting Club. O acto rematerá co Himno de Galicia. Pola súa banda, a libraría Arenas organiza varias sinaturas de libros con motivo deste día sinalado. Pola mañá, a partir das 13.00 horas, estarán Ana Miranda y Adelida Pittaluga para asinar os seús libros infantis A princesa..., A galiña... E carameliño. Xa pola tarde, as 19.30 horas, será o turno de Suso Lista que asinará exemplares de Coma roda do muíño. Ademais, ata final de mes o Concello da Coruña seguirá con actos coma exposicións nas bibliotecas municipais ou espectáculos en formato dixital ou un scape room infantil sobra a autora.