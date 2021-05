Todos los ciudadanos de la provincia de A Coruña, de entre 12 y 64 años, podrán acceder gratis a partir de hoy a un kit para una prueba de detección de COVID. Casi 480 farmacias de toda la provincia de A Coruña facilitarán, de forma gratuita, un test de saliva a quienes lo soliciten, siempre que no hayan tenido resultado positivo en coronavirus en los últimos tres meses ni sean contactos de seguimiento, no hayan hecho PCR en los últimos 15 días y no presenten síntomas de infección por coronavirus, según informó ayer el Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña.

Bastará con solicitarlo en una botica y devolverlo con la muestra de la primera saliva de la mañana en ayunas, sin beber, lavarse los dientes o fumar, previamente.

Por otra parte, el Concello de Oleiros informó ayer de que de los 4.300 vecinos de Santa Cruz convocados a un cribado el pasado fin de semana, solo acudieron 1.979 (el 46%). No se detectó ningún positivo.