“Galicia ya está preparada para ser un destino seguro y de calidad en el Xacobeo 2021-22, uno de los destinos más seguros de Europa”. Este fue el mensaje que ayer quiso lanzar el presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). El titular del Ejecutivo autonómico vendió Galicia como “uno de los destinos más seguros del mundo” para los turistas ante la buena situación epidemiológica con una de las incidencias más bajas del país y por el buen avance de la vacunación contra el COVID.

Feijóo en su visita al stand de Galicia en la feria —que ayer abrió sus puertas en Madrid— invitó a todos a visitar el córner de Europa. “La experiencia es segura, la calidad es natural y nuestro planteamiento es duradero”, sostuvo. “Somos uno de los lugares más seguros del mundo para disfrutar de las vacaciones. Podemos decir que Galicia ya está preparada, porque llevamos trabajando para acreditar la seguridad de nuestras plazas, calles, hoteles, etc...”, remarcó.

“Estamos listos ya para recibir con los brazos abiertos a toda la gente que quiera llegar al córner de Europa: con una Catedral de Santiago reinaugurada, con un Pórtico de la Gloria que recobró su esplendor, con una revitalización del Monte do Gozo y con el acondicionamiento de las infraestructuras de acceso a la capital y de los miles de kilómetros que vertebran el Camino”, aseguró Feijóo en la presentación de Turismo de Galicia en Fitur 2021: Xacobeo 2021-2022. Camiña a Galicia.

Feijóo puso en valor el turismo como uno de los “sectores claves” para la reactivación económica tras la pandemia del coronavirus. “Estamos hablando de un sector que trae siempre buenas noticias”, aseguro y expuso que en 2019 Galicia recibió más de cinco millones de turistas con más de once millones de pernoctaciones.

El presidente de la Xunta afirmó que con el Año Santo, Galicia se convierte en el “mejor lugar del mundo” porque puede ofrecer de todo. “¿Turismo seguro? Galicia y Xacobeo; ¿turismo de calidad? Galicia y Xacobeo; ¿turismo sostenible? Galicia y Xacobeo; ¿turismo de naturaleza, cultural, gastronómico y de experiencias únicas? Galicia y Xacobeo”, destacó.

El mandatario gallego subrayó que toda la comunidad está repleta de escenarios únicos que se encuentran en sus 1.600 kilómetros de costa; en sus rías; en las 863 playas; en sus seis parques naturales, en sus seis reservas de la biosfera y en las 400.000 hectáreas protegidas por su singularidad y belleza; en sus aguas termales; y en un patrimonio “que queremos seguir proyectando al mundo”.

El titular del Ejecutivo gallego estuvo acompañado por el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, y recibió la visita en el stand de Galicia de los Reyes, del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y de la vicepresidenta segunda del Congreso y vicesecretaria general del PP, Ana Pastor, entre otras autoridades.

El presidente de la Xunta volvió a urgir ayer la creación de un certificado “único” en la UE que permita a los ciudadanos vacunados moverse “con libertad y sin ningún tipo de cautela” para poder reactivar el turismo. Este certificado, que ya está previsto por Bruselas, sería “clave” para relanzar al sector y que las relaciones entre los europeos “vuelvan a ser un hecho real”, defendió.

“Un certificado de vacunación es un certificado de salud pública que permite entrar y salir de un país como viene siendo habitual en algunos países que para entrar te exigen una serie de vacunas”, explicó Feijóo, y añadió que “cuanto más rápido tengamos ese certificado, más movilidad y más reactivación autonómica”.

“Nadie duda de que cuando un niño acude a la consulta de un pediatra, se le rellena la cartilla de vacunación y se acredita que está vacunado”, aseveró el presidente gallego en Fitur. A su juicio, este certificado no produciría “una discriminación” al permitir la libertad de circulación de los ciudadanos inmunizados contra el coronavirus frente a quienes no lo estén, ya que quienes no hayan podido recibir aún la vacuna podrán viajar con una prueba que acredite un resultado negativo, consideró.

Según Feijóo, Galicia podrá unirse “en tiempo real” a ese certificado “único” puesto que ya está extendiendo desde hace más de un mes un certificado de vacunación “a todos los gallegos que tiene dos dosis y están inmunizados”.

Galicia apuesta por fomentar el turismo “seguro” y, por ello, impulsará un seguro COVID para todos los que visiten la comunidad que garantiza un diagnóstico inmediato, hospitalización inmediata y el pago del hotel durante todo el tiempo que dure la cuarentena”, explicó e presidente autonómico.

En su opinión, Galicia empezará a reactivar el turismo este verano, ya que es “uno de los territorios más seguros de la UE” al ser una de las comunidades autónomas “con menor índice y porcentajes de contagio y de ocupación de camas hospitalarias”.