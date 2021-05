Los turistas extracomunitarios completamente vacunados que quieran viajar a la Unión Europea están un poco más cerca de ver su deseo hecho realidad. Los embajadores de los 27 Estados miembros cerraron ayer un acuerdo político sobre la propuesta de la Comisión Europea para relajar las restricciones a los viajes no esenciales desde el extranjero. Esta decisión, que aspira también a reactivar la economía y el turismo, permitirá abrir las fronteras a los visitantes procedentes de terceros países desde este verano.

La nueva recomendación, que todavía debe ser aprobada formalmente por el Consejo en los próximos días, permitirá la entrada en la UE de todas las personas que hayan recibido la pauta de vacunación completa, al menos 14 días antes de su llegada, con alguno de los antídotos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Los Estados miembros, no obstante, podrían ampliar esta lista a otras vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la china Sinopharm.

Desde hace poco, solo los ciudadanos procedentes de siete países extracomunitarios pueden entrar por razones no esenciales en territorio comunitario. En esta lista figuran los procedentes de un país con menos de 25 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días lo que limita la entrada a Australia, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, China, aunque a expensas de reciprocidad, e Israel.

La nueva recomendación relajará también los criterios al elevar este umbral a 75 casos, por debajo todavía de la media europea, lo que permitirá ampliar la lista de países terceros seguros desde el punto de vista epidemiológico. La lista, según ha explicado la Comisión Europea, que presentó la propuesta a principios de mayo, se revisará en función de los datos del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades. Con los nuevos umbrales podrán reactivarse los viajes no esenciales con el Reino Unido, una medida que algunos países como Portugal ya han tomado por su cuenta.

‘Pasaporte COVID’

El acuerdo político coincide con las negociaciones entre Consejo, Parlamento Europeo y Comisión sobre el nuevo certificado verde digital para facilitar los viajes intraeuropeos este verano y que las instituciones europeas aspiran a desencallar esta semana. La tercera reunión celebrada el martes pasado terminó sin acuerdo y los negociadores volverán a hacer un cuarto intento hoy con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita a los líderes de la UE cantar victoria en la cumbre del 24 y 25 de mayo.

El principal obstáculo es la gratuidad de los test PCR para los viajeros que no estén vacunados o inmunizados. La Eurocámara exige que estas pruebas sean, lo mismo que las vacunas, gratuitas. El Consejo lo rechaza debido al elevado coste que tendrían. Como fórmula de compromiso, los negociadores de la Eurocámara han planteado financiar los test con cargo al instrumento de apoyo de emergencia del presupuesto europeo que ya se ha utilizado en el contexto de la pandemia.

Baleares no pedirá prueba PCR a los españoles vacunados

Baleares no exigirá desde el próximo domingo ningún test de COVID-19 a los españoles vacunados que entren en el archipiélago a través de sus puertos y aeropuertos ni a los procedentes de comunidades autónomas con una incidencia inferior a 60 casos en 14 días, anunció ayer la presidenta autonómica, Francina Armengol. Los españoles vacunados tendrán que haber recibido, al menos, la primera dosis 15 días antes de su llegada a las islas para poder entrar sin necesidad de presentar una prueba, detalló Armengol en la feria de turismo Fitur. Tampoco tendrán que presentar test negativos en puertos y aeropuertos los ciudadanos que provengan de comunidades donde la incidencia de los casos por cada 100.000 habitantes se sitúe por debajo de los 60 casos en 14 días (Galicia está en 85), aunque no estén vacunados. Hasta el momento, cualquier pasajero residente en otra comunidad debía llevar consigo una PCR negativa para entrar en el archipiélago. Con este cambio de planteamiento, los viajeros nacionales no vacunados solo tendrán que presentar un test de antígenos negativo y no una prueba PCR.