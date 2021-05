El Hospital de A Coruña registra la cifra de ingresados COVID más baja de los últimos nueve meses. ¿En qué medida ha influido la vacunación en este descenso?

La vacunación es el factor determinante en la situación actual porque, por lo demás, no hemos hecho nada diferente a lo realizado anteriormente. La diferencia es que ahora ingresan muchos menos pacientes y además ingresan solo pacientes no vacunados, con lo que es indudable que la vacuna tiene algo que ver.

¿Cómo ha cambiado el perfil de hospitalizado?

Antes de la vacunación, la mayoría de pacientes estaban por encima de los 60-70 años y entre el 80 y el 85% de los ingresados tenían entre 75 y 85 años. Ahora es completamente diferente. Tenemos pocos pacientes y son todos no vacunados o en proceso de vacunación. Hay alguno que ingresa tras recibir la primera dosis hace cuatro o cinco días y que obviamente no tiene todavía la protección de la vacuna. Por eso, ahora todos los pacientes son menores de 70 años y la horquilla oscila entre los 55 y los 70 años, que son la población que ahora mismo está accediendo a vacunarse pero que ha ingresado en los últimos ocho o diez días porque todavía no lo está.

¿Ya no tienen casos entre mayores de 80 años?

Casos aislados, muy aislados. Ahora mismo [el miércoles] tenemos una o dos personas de esa edad ingresadas y creemos que el COVID no es lo que les ha traído al hospital, han venido con él pero no han ingresado por una infección por coronavirus grave. Pero hay que tener en cuenta que la vacuna confiere un 100% de inmunidad para enfermedad grave y también reduce la mortalidad, pero no confiere inmunidad total para infectarse. Aunque en los ensayos clínicos con gente vacuna, se aprecian menos infectados y quienes se infectan son asintomáticos, puede haber casos entre gente mayor de 80 que además suelen tener morbilidades y que tengan que ingresar.

Si ya solo ingresan mayores de 50 años sin vacunar, ¿esperan un desplome en las hospitalizaciones en unas semanas?

Sí. Ahora mismo es gente que previsiblemente dentro de un mes esté adecuadamente vacunada y protegida porque habrá finalizado el proceso y ya no ingresará . Mi percepción es que tendremos todavía menos pacientes ingresados ya que la horquilla de edad de no vacunados va bajando. Es cierto que ahora ingresa algún paciente de 30 o 40 y pico años pero claro, son pocos, igual tenemos dos o tres pacientes de este tipo y los otros están por encima de 55 años. Cuando las personas por encima de 55 estén vacunadas, solo nos quedarán los cuatro, cinco o seis ingresos de personas por debajo de esa edad. Espero que la cosa vaya a menos, pero obviamente si se relajan mucho las medidas puede ser que aumenten los ingresos en más jóvenes. Porque aunque es poco probable que este grupo ingrese, pero si infectas a mil, ingresan cuatro, si infectas a 10.000 ingresan 40, si infectan a 100.000…

Todo depende de lo que ocurra en la calle...

Claro. La tasa de ingreso en personas por debajo de los 50 años es baja, pero si el número de infectados es muy alto…

¿Qué mensaje lanza a quienes alegan que ya relajan medidas porque sus padres o sus abuelos están vacunados?

Varios mensajes. Por una parte, que esto no es una ciencia exacta, es cierto que la gente joven tiene menos riesgo de derivar a enfermedad grave pero tenemos a jóvenes sin patologías previas que han ingresado y es importante que ellos no se infecten para no transmitirlo a personas potencialmente vulnerables no protegidas de su entorno. Y otro problema asociado con la infección es que vemos a personas que quedan con problemas a medio o largo plazo, lo que se llama long COVID o infección persistente y esto es relativamente frecuente en personas jóvenes y no sabemos a medio o largo plazo si a va a haber un probema. Es decir, es verdad que un joven tiene poco riesgo de acabar intubado en la UCI, pero tiene más riesgo de tener una infección prolongada, de efectos a largo plazo y algunos de ellos que no conocemos y que solo el tiempo no dirá cuales son. Mejor no infectarse.

¿Al ingresar gente más joven, llegan con la misma gravedad?

Igual. Pero como son personas más jóvenes el perfil de enfermedad es un poco diferente.En general, una persona de 55 años tiene menos riesgo de tener enfermedad grave y precisar UCI que una de 80 u 85.

¿Se acorta la estancia media?

La estancia es similar aunque puede que se acorte algo al ser gente más joven. Si una persona de 55 va a la UCI, la estancia suele ser menor que si es mayor.

Se habla ya de quitarse la mascarilla en exteriores. ¿Le parece precipitado?

No, hay países que van más rápido en la vacunación como Estados Unidos, Israel o Reino Unido que ya lo hacen y los resultados han sido buenos. Yo creo que es razonable avanzar en eso pero haciendo un esfuerzo de educación, explicación y concienciación que se ha echado de menos en algunas fases de la pandemia. Es importante que la gente lo haga con sentido común, no es lo mismo pasear solo, con tus convivientes o con personas vacunadas al aire libre y con cierta distancia que el asistir a un evento al aire libre pero de forma masificada. Yo siempre digo que si estamos planteando reabrir el ocio nocturno, por ejemplo, parece razonable que ir en bicicleta o a correr por la calle, ir paseando por el campo, pueda hacerse sin mascarilla.