Con 14 años, la música ya le había enganchado. Tuvo un grupo con sus amigos de A Coruña en su etapa colegial y ahora es el líder de la banda Chelsea Boots. El año pasado sacó su primer libro. Tiene, además, “un trabajo normal”, como él mismo dice. Ese es Santiago Isla. Nacido en 1994, hizo las maletas para asentarse en Madrid y estudiar Derecho. Se alejó de los caminos del mundo empresarial que le marcaba su destino y se acercó, cada vez más, al mundo de la música. Ahora acaba de publicar el tema Dientes largos, con la colaboración del coruñés, Xoel López. “Los grupos si no tocan se mueren. Con esa idea y un poco preocupados por el aislamiento del COVID-19, planteamos hacer colaboraciones para recuperar la ilusión de tocar con otros. El primer nombre que apareció fue el de Xoel”, recuerda.

Isla es de los que piensa que “a nadie le ha venido bien” la pandemia. “Fue un año duro para todos”, apunta el músico. Su grupo, como tantos otros, tuvo que poner el freno a los conciertos. Así que en las colaboraciones han encontrado un salvavidas. Pronto se desvelarán más.

“Teníamos la ilusión de tocar con otra gente. Porque no se trata solo del grupo y su público. Sino también la conexión entre artistas. Estar en contacto unos y otros, tocar... Así es como se enriquece el arte y los artistas. Ha sido muy especial”, confiesa. Que Xoel López respondiese sí a su propuesta fue “sencillo y sorprendente” a partes iguales. El vídeo está disponible en YouTube y empieza a recibir miles de visitas.

Santiago Isla trata de “aprovechar mucho” su tiempo y escaparse siempre que puede a A Coruña, donde conserva muchas amistades. Tras compartir estudio con Xoel López, ya sueña con volver a tocar en algún local de su ciudad. “Sería lo suyo. Esperemos que, a partir de este verano, se vayan abriendo un poco más las cosas porque ha habido muchos meses en los que fue imposible planificar”, cuenta.

El batería de la banda, Martín Mosquera, coincidió con Isla en el colegio —formaban parte del grupo Sin Blanca, que creó un himno para el Básquet Coruña—, y su feeling sobre el escenario tuvo segunda parte en la capital, donde se juntaron con Daniel Ferrandis y Daniel Núñez para crear Chelsea Boots. En 2018 publicaron su álbum Guilty Pleasure. “Siempre me ha gustado la música. Creo que me viene de familia, pero también fue por motu propio”, expone el cantante de la banda, que no se ha empeñado en luchar contra la etiqueta de niño de papá, es hijo del presidente de Inditex, Pablo Isla. “Lo que digan me da bastante igual. No he tenido ningún problema en mi carrera. Lo que he podido, lo he hecho”, resume.

En la agenda del grupo madrileño-gallego todavía no hay fechas para A Coruña, pero Chelsea Boots ya empieza a dar pequeños pasos hacia la tan ansiada normalidad. El 19 de junio tocarán en el teatro Lara de Madrid. Pero lo hará en horario matinal. “Nos apetece mucho. Sé que es algo atípico por la hora, pero tenemos muchas ganas”, se sincera el artista, a quien también se puede leer en el blog Sonajero. En estos últimos años se ha atrevido con las letras más allá de las canciones y a comienzos de 2020, antes de que el mundo se encerrase por un enemigo común, publicó su primer libro Buenas noches, en el que habla de un hombre joven que no encuentra su sitio mientras recorre las calles de Madrid.