El comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia de COVID se volverá a reunir a comienzos de semana y evaluará relajar las medidas que afectan a las reuniones, que en la actualidad están restringidas a seis personas en espacios exteriores, y a cuatro en interiores. Así lo avanzó ayer el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista concedida a la Cadena SER, en la que confirmó que esta cuestión estará encima de la mesa del comité clínico una vez los expertos evalúen los datos epidemiológicos desde la caída del estado de alarma y la apertura de los restaurantes hasta la 1.00 horas de la madrugada, el fin de semana del 7 al 9 de mayo.

Feijóo abordó, además, la hipótesis de relajar el uso de la mascarilla en espacios al aire libre, una cuestión que ya “forma parte del debate nacional” porque se debe ir “valorando con prudencia y con proporcionalidad a la situación epidemiológica de cada comunidad”. “En este momento pensamos que en el mes de julio sería razonable, como mucho en mes de agosto, en función de la situación epidemiológica y del incremento de la vacuna”, recalcó el presidente de la Xunta, aunque seguidamente agregó que “puede ser un poco antes si las vacunas llegan con mayor intensidad”.

El mandatario gallego recordó, en cualquier caso, que la obligatoriedad de la mascarilla “está regulada por ley” a nivel estatal, por lo que se necesitaría “autorización del Gobierno central”. Feijóo propuso, en este sentido, que o bien se retire para toda España de manera homogénea o bien “en función de los criterios epidemiológicos de cada comité clínico de cada comunidad autónoma”, la opción que le parece “más sensata”.

El “lío” con AstraZeneca

Asimismo, el presidente de la Xunta lamentó el “lío” que a su juicio fue “provocado” por el Ministerio de Sanidad con el debate de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca para los menores de 60 años que habían recibido la primera de esta marca.

A pesar de que el Instituto de Salud Carlos III avalase la inmunización completa empleando Pfizer, Feijóo recordó que tanto la Agencia Europea del Medicamento (EMA) como “las sociedades científicas más relevantes” dijeron que “lo lógico” es usar “la misma vacuna”. “Es lo que planteábamos algunas comunidades autónomas, incluida Galicia”, apostilló. Por eso, aunque serán los pacientes los que elijan con un consentimiento informado qué segunda dosis quieren recibir, la Xunta considera que deben completar su pauta “con la misma vacuna” de la primera dosis.

Suministro de vacunas

“Si el problema es un problema de suministro, lo lógico es que le digamos a la gente que hay un problema de suministro con AstraZeneca, pero lo que no debemos decirle a la gente es que lo mejor es cambiar la vacuna”, subrayó.

Al hilo de esta cuestión, el presidente de la Xunta aseguró que el Ejecutivo gallego “necesita saber, como mínimo, cuántas vacunas de AstraZeneca” llegarán a Galicia en junio y en julio, para seguidamente criticar la política de “falta de información completa” que practica el Ministerio. Así, se quejó de que “solamente” saben las dosis que llevan “cada lunes” y, aunque luego sí hay una estimación mensual, “ningún mes se cumplió”.

Feijóo auguró que este verano “más o menos” implicará una vuelta a la normalidad, o por lo menos será “muy distinto al anterior”, ya que la previsión es alcanzar el 60% de la población diana con la primera dosis y con la segunda “a todas las personas mayores, probablemente, de 60 años”. “Entonces la mortalidad va a bajar, ya está bajando. Y yo entiendo que este verano va a ser el verano de transición hacia el fin de la pandemia”, estimó, finalmente, el mandatario gallego.

“Posible” retraso de la vacunación al elegir entre Pfizer o AstraZeneca para segundas dosis

La Consellería de Sanidade ve “posible” que la elección entre recibir la segunda dosis de Pfizer o de AstraZeneca por parte de los menores de 60 años conlleve un retraso en el calendario de vacunación previsto por el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Así lo reconoció ayer la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, en una entrevista concedida a la Radio Galega, en la que ya no puede confirmar si a finales de junio podría comenzar la inmunización de menores de 50 años tal y como anunció el pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “En este momento las previsiones nos van a cambiar, porque va a depender de que esas 93.000 personas (de menos de 50 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca) decidan tener una segunda dosis de Pfizer”, apuntó Durán, ya que las vacunas de este modelo que vayan para este colectivo no irán para los siguientes. “Se aprueba darle la segunda dosis de Pfizer pero no se nos envía más vacunas. Es decir, con el mismo número de dosis hay que cubrir tanto a una población como a otra”, expuso, para seguidamente reconocer que “es muy probable que pueda haber un retraso” en el calendario. La directora xeral de Saúde Pública reiteró, en este contexto, que la postura de la Xunta sigue siendo completar la inmunización de este colectivo con AstraZeneca, a pesar del estudio del Instituto Carlos III que avalaba hacerlo con Pfizer. “No es una posición obstinada ni por criterios baladís. La evidencia es la que dice la Agencia Europea del Medicamento y buena parte de la comunidad científica avala esta postura”, recalcó. Eso sí, en la línea de lo decidido en la Comisión Nacional de Saúde Pública, el Sergas permitirá a estas 93.000 personas menores de 50 escoger entre una marca u otra con un consentimiento informado, cualquiera que sea la elección.